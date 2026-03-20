האם אמבפה יפתח? ההרכבים לדרבי של מדריד

רגע לפני פגרת הנבחרות, הליגה הספרדית שנכנסת לישורת האחרונה שלה עשויה לקבל תפנית במחזור ה-29, שיפגיש בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד בסנטיאגו ברנבאו ביום ראשון ב-22:00 במפגש שינעל את המחזור. קודם לכן ברצלונה תארח את ראיו וייקאנו בראשון ב-15:00, ואם תנצח, הפער בפסגה יעלה לפחות זמנית ל-7 נקודות.

בכל הקשור למאבקי הפנטזי, לאמין ימאל תופס את הפסגה עם 246 נקודות העונה, כשהוא ניצל את הפציעה של קיליאן אמבפה (213) כדי לפתוח פער. יחד עם זאת יש מאבק מעניין על הפודיום, כאשר קרוס רומרו מאספניול וארדה גולר מריאל מדריד במקום השלישי עם 177 נקודות, ו-ויניסיוס אורב להם עם 172.

באתלטיקו מדריד השחקן עם הכי הרבה נקודות העונה הוא חוליאן אלברס עם 141. ג'וליאנו סימאונה (127) ודויד האנצ'קו (124) אחריו. גם קוקה (105), מרקוס יורנטה (104) ומתאו רוג'רי (102) חצו את רף 100 הנקודות. בריאל, מעבר לאמבפה, גולר ו-ויניסיוס, פדריקו ואלוורדה תרם 157 נקודות העונה, אלברו קאררס עם 138, ג'וד בלינגהאם עם 118 למרות שהעונה שיחק הרבה פחות, דין האוסן עם 117 וגם אורליאן טשואמני חצה את רף 100 הנקודות עם 103.

רחת לוקום: גולר משגר טיל בליסטי מהחצי!

על פניו, הבלאנקוס פייבוריטים מובהקים גם בדרבי הפנטזי. הנה ההרכבים המשוערים למחזור, בדגש על הקרב על העיר מדריד, כאשר נכון לעכשיו קיליאן אמבפה מסומן כמי שיפתח בהרכב (סבירות של 60% על פי ההשערות בספרד), ואם הוא ייעדר, ברהים דיאס עשוי לתפוס את מקומו. גם בצד של דייגו סימאונה מספר התלבטויות.

ויאריאל - ריאל סוסיאדד (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מוריניו, פאו נבארו, רנאטו וייגה (רפא מארין), אלפונסו פדראסה (סרג'י קרדונה), פאפה גיי, סנטי קומסנייה, נקולה פפה, אלברטו מוליירו, ג'רארד מורנו (טייז'ון ביוקאנן) וז’ורז’ מיקאוטדזה.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, איגור סובלדיה (דולייה צ'לטה-צאר), ג’ון מרטין, סרחיו גומס, ג’ון גורוצ’אטגי, קרלוס סולר, אנדר ברנצ'אה (פבלו מרין), גונסאלו גדש, ברייס מנדס (לוקה סוצ'יץ') ומיקל אויארסבאל.

אלצ'ה - מיורקה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אלצ’ה: מתיאס דיטורו, בובה סנגארה (חוסאן) ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס (לאו פטרו), חרמן ואלרה, מארק אגואדו (פדריקו רדונדו), אלייש פבאס, גריידי דיאנגנה (מרטים נטו), אלברו רודריגס (אנדרה סילבה) ורפא מיר.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, טוני לאטו, עומאר מסקראל, סאמו קוסטה, מאנו מורנאלס, פבלו טורה, מתאו ג'וסף ו-ודאט מוריצ’י.

אספניול - חטאפה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, קלמנס ריידל (מיגל רוביו), לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, טייריס דולאן, רמון טראטס (סיריל אנגונג), אדו אקספוסיטו וקיקה גארסיה.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, דז'נה דקונם, דומיניגוש דוארטה, זייד רומרו, חואן איגלסיאס, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מריו מרטין, מרטין סטריאנו ולואיס ואסקס.

לבאנטה - אוביידו (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, אדריאן דה לה פואנטה, אלן מאטורו, מאנו סאנצ'ס, אוריול ריי, יון אנדר אולאסגאסטי, ויקטור גארסיה, איבן רומרו, איקר לוסאדה (קארים טונדה) וקרלוס אספי.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, אריק באיי, דויד קוסטאס, חאבי לופס, ניקולס פונסקה, קוואסי סיבו, איליאס שיירה (היית’ם חסן), אלברטו ריינה, תיאגו פרננדס ופדריקו ויניאס.

אוססונה - ג'ירונה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חאבי גלאן, איקר מוניוס (לוקאס טורו), ג'ון מונקאיולה, רובן גארסיה, ויקטור מוניוס, איימאר אורוס ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון, ויטור רייס, דיילי בלינד, ארנאו מרטינס, אקסל ויטסל, פראן בלטראן, ויקטור ציגנקוב, ג'ואל רוקה, עזדין אונהי ו-ולדיסלב ואנאט (קלאודיו אצ'ברי).

סביליה - ולנסיה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, סזאר אספיליקווטה, ניאנזו קואסי (אלכסיס סאנצ'ס), נמניה גודל, קיקה סאלאס (רובן ורגאס), גבריאל סואסו, ג'יבריל סו, לוסיאן אגומה, חואנלו, אוסו ואקור אדאמס (ניאל מופה).

ההרכב המשוער של ולנסיה: סטולה דימיטרייבסקי, תיירי קוראה, אונאי נונייס, אראי קומרט, חוסה גאיה, גידו רודריגס, חאבי גרה, לוקאס בלטראן (ארנו דנג'ומה), לרג’י רמזאני, פיליפ אוגריניץ' (לואיס ריוחה) ועומאר סאדיק (הוגו דורו).

ברצלונה - ראיו וייקאנו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של ברצלונה: וויצ'ך שצ'סני (ז'ואן גארסיה), צ'אבי אספרט (רונאלד אראוחו), פאו קוברסי, ג'רארד מרטין, ז'ואאו קאנסלו, מארק ברנאל, פדרי, דני אולמו (פרמין לופס), לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, לואיז פיליפה, אלפונסו אספינו, ג’רארד גומבאו (אונאי לופס), אוסקר ולנטין (פתה סיס), פדרו דיאס, פראן פרס (אלברו גארסיה), חורחה דה פרוטוס ואיסי פלאסון (איליאש אחומאש).

סלטה ויגו - אלאבס (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, אוסקר מינגסה, חאבי רודריגס (פר לופס), קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו (קרלוס דומינגס), הוגו אלברס, אלברו נונייס, הוגו סוטלו, יאגו אספאס, ווליוט סוודברג (סרחיו קאריירה) ובורחה איגלסיאס.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, אנחל פרס, ג'וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ'קו, ויקטור פראדה, אנטוניו בלאנקו, קרלס אלנייה (דניס סוארס), פבלו איבנייס, טוני מרטינס ולוקאס בויה.

אתלטיק בילבאו - בטיס (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו (אנדוני גורוסאבל), דני ויויאן, אמריק לאפורט, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורחיסר, איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס, אלכס ברנגר, אויאן סאנסט וגורקה גורוסטה.

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס (פאו לופס), אנחל אורטיס (הקטור ביירין), נתן (ולנטין גומס), דייגו יורנטה, ג'וניור פירפו (ריקרדו רודריגס), מארק רוקה, אלברו פידלגו, אנתוני (אייטור רויבאל), עבדה אזלזולי, פבלו פורנאלס (סופיאן אמרבאט) וקוצ'ו הרננדס (סדריק בקאמבו).

ריאל מדריד - אתלטיקו מדריד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: אנדריי לונין, טרנט אלכסנדר ארנולד (דני קרבחאל), דין האוסן, אנטוניו רודיגר, פראן גארסיה (אלברו קאררס), אורליאן טשואמני, טיאגו פיטארץ', פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה (ברהים דיאס).

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: חואן מוסו (יאן אובלק), מרקוס יורנטה, מארק פוביל (חוסה מריה חימנס), דויד האנצ'קו, מתאו רוג'רי, קוקה, ג'וני קרדוסו, ג'וליאנו סימאונה, אדמולה לוקמן, אלכסנדר סורלות' (אנטואן גריזמן) וחוליאן אלברס.