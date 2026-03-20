רבע 2, 08:26: ליון וילרבאן - מכבי ת"א 25:24

כשנותרו לה רק שמונה משחקים במפעל עד לסיום העונה הסדירה ואחרי ההפסד הכואב לאולימפיה מילאנו, מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו אצל ליון וילרבאן בצרפת במסגרת המחזור ה-32 ביורוליג, במטרה לשמור על חלום הפליי-אין בחיים.

ההפסד לאיטלקים במחזור האחרון במסגרת האירופית קטע רצף אדיר של עודד קטש ושחקניו, שרשמו תשעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל כאלו מול הכוכב האדום בלגרד ומונאקו במסגרת האירופית, ומול הפועל ירושלים ובני הרצליה בגביע המדינה.

מנגד, נועלת הטבלה מצד אחד איבדה את הגארד האגדי שלה ננדו דה קולו שעבר לפנרבחצ’ה והשיגה ניצחון אחד בלבד בששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. הוא הגיע מול אנדולו אפס, שם ניצחה 88:91 בזכות הופעה גדולה של אקס הפועל תל אביב, בראיין אנגולה, שסיים עם 26 נקודות.

במפגש הקודם שנערך בין הצדדים, הצהובים ניצחו 84:92 כשלוני ווקר ורומן סורקין הובילו אותם עם 29 ו-26 נקודות בהתאמה. בנוסף, האלופה הישראלית דומיננטית לחלוטין במאבקים בין הקבוצות, עם תשעה ניצחונות רצופים, כשהפעם האחרונה בה הצרפתים יצאו עם ידם על העליונה הייתה אי שם באפריל 2021.

רבע ראשון: 22:23 למכבי ת”א

קלארק פתח נהדר בצהוב עם 4 רצופות, טראורה קלע ראשון לצרפתים וצימק.

חמישיית וילרבאן: פול אבואה, ברייאן אנגולה, גלין ווטסון, בסטיאן ווטיה וארמל טראורה.

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

ג’ימי קלארק פתח את המשחק נהדר ועם שמונה נקודות רצופות הוביל את מכבי ליתרון בפתיחה, כשרק ארמל טראורה הופיע אצל הצרפתים. המומנטום הצהוב נרגע ושלשה של פול אבואה קבעה 10:10 והשוותה את התוצאה. ג’יילן הורד נכנס גם הוא לעניינים, אך וילרבאן לא הפסיקה ליידות שלשות מוצלחות, כשגם תומא הרטל וזאק סליאס הצטרפו לחגיגה. למרות שהם לא הצליחו לעצור את המארחת מחוץ לקשת לאורך כל הרבע, זאק הנקינס השלים אנד וואן מוצלח וקבע יתרון צהוב.