תחת איומים? השחקנית האיראנית נגד אוסטרליה

נבחרת הנשים של איראן שבה לארצה לאחר אליפות אסיה באוסטרליה תחת סערה פוליטית וטענות קשות בעולם נגד המשטר האיראני. הקשרית פאטמה שאבאן הופיעה בטלוויזיה הממשלתית וטענה כי האוסטרלים הפעילו לחץ כבד על השחקניות לערוק ולא לשוב למולדתן. לדבריה, כל אחת מהן נלקחה לחדר נפרד עם שוטר שם נאמר להן כי המצב באיראן מסוכן וכי המדינה נמצאת כעת במלחמה.

שאבאן תיארה כיצד חשה פחד כשאיש הביטחון שאל שאלות מוזרות והציע לה להתקשר למשפחתה כדי להחליט אם ברצונה להישאר שם או לא. היא טענה כי קטעה את דבריו והבהירה מיד שהיא מעוניינת לחזור למולדתה ולמשפחתה, למרות הניסיונות החוזרים והנשנים לשכנע אותה. השחקנית הדגישה כי מי שרצתה להישאר כבר עשתה זאת, והיא אישית חשה “תחושה רעה בלב ורצון עז לשוב הביתה”.

מנגד, שר הפנים האוסטרלי טוני בורק הכחיש את הטענות הללו והבהיר כי ארצו אינה נוהגת לכפות על אנשים לקבל החלטות. הוא ציין כי המטרה לא הייתה להפעיל לחץ, וגורמי כדורגל הוסיפו כי לא התקבלו תלונות רשמיות מהשחקניות לגבי הליך החזרה לאיראן. למרות זאת, התיעוד של השחקניות חוזרות כגיבורות עורר תגובות מעורבות בעולם וחשד כבד לגבי המניעים האמיתיים של אותן טענות מצד שאבאן, שאולי הוכרחה לדבר כך בפומבי.

השחקניות שנשארו באוסטרליה חברו למועדון מקומי

במקביל, שתי שחקניות שכן ביקשו מקלט, פאטמה פאסנדידה ועטפה רמדאניזאדה, החלו להתאמן במועדון האוסטרלי בריזבין רואר כשהן ללא חיג'אב. כזכור, חמש מתוך שבע השחקניות שביקשו מקלט במקור שינו את דעתן וחזרו לאיראן, לכאורה בשל איומים קשים. בדיווחים בנושא נטען כי הקפטנית זהרה גאנבארי שבה לאיראן רק לאחר שהופעלו איומים ישירים נגד בני משפחתה וקיים חשש כבד לשלום אמה.

הוויכוח הציבורי כעת מתמקד כאמור בשאלה האם הצהרותיה של שאבאן הן אמת או שמא מדובר בתעמולה איראנית, שנכפתה עליה על ידי המשטר בטהרן. בעוד התקשורת המקומית מציגה את השחקניות כגיבורות העומדות על הבמה עם פרחים, רבים בעולם חושדים כי מדובר במפגן כוח. המקרה נותר שנוי במחלוקת בין הגרסה האיראנית על לחץ אוסטרלי לבין החשד המערבי כי השחקניות הוכרחו לדבר כך.