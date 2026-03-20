מרדכי מחליף את פביאן, רוצ'ט יאמן את הנוער

הכוורת המקצועית שתנהל את מחלקת הנוער של מכבי חיפה החל מהעונה הבאה הושלמה באופן רשמי. כפי שפרסמנו ב-ONE, מאמן קבוצת הנוער בשנתיים האחרונות, איתי מרדכי, יקודם וימונה למנהל המקצועי של המחלקה במקומו של עופר פביאן שמסיים את תפקידו לאחר 4 שנים מוצלחות. עוזר מאמן הקבוצה הבוגרת כיום, אדריאן רוצ'ט, ימונה למאמן קבוצת הנוער. צדוק מלכה ימשיך בתפקיד עוזר המאמן של קבוצת הנוער, ומאמן קבוצת נערים ב’, אליעזר בן אהרון, ימשיך עם שנתון 2010 ויאמן את קבוצת נערים א'.

ראש מערך הסקאוט, ליאור רפאלוב, התייחס לשינויים: "ראשית תודה והערכה לעופר פביאן על עבודתו במועדון בשנים האחרונות ואיחולי הצלחה באתגר הבא. את עופר יחליף איתי מרדכי, איש מכבי חיפה, בעל ניסיון רב במחלקות הנוער וטיפוח וקידום שחקנים לבוגרים. אנו רואים באיתי כאיש המתאים לנהל את המחלקה ולהיות אמון על פיתוח שחקני העתיד שלנו”.

“אדריאן, שכבר אימן בעבר במחלקת הנוער שלנו, יחזור אליה מנוסה יותר, כשיסיים בקרוב עונה בתפקיד עוזר מאמן בקבוצה הבוגרת. לצידו של רוצ'ט יעבוד צדוק מלכה, איש מכבי חיפה. לצדוק קרדיט גדול בהצלחת קבוצת הנוער בשנתיים האחרונות והוא בעל ניסיון רב שימשיך לסייע ולקדם את השחקנים המוכשרים במחלקה. אליעזר בן אהרון ממשיך עם קבוצתו, שנתון 2010, יאמן בעונה הבאה את נערים א' וימשיך בתהליך שהחל העונה. אני מאחל לכולם בהצלחה בתפקידם החשוב", סיכם.

המנהל המקצועי המיועד, איתי מרדכי אמר: "זהו רגע מרגש ועצום עבורי, לעמוד בראש מחלקת הנוער של מכבי חיפה, המועדון שאליו הגעתי בגיל 8 ובו גדלתי, התחנכתי, שיחקתי ואימנתי. כמנהל המחלקה, חשוב לי להמשיך לקדם את המחלקה ואת השחקניות והשחקנים המוכשרים, הן ברמה האישית והן הקבוצתית. להנחיל לשחקנים את ה-DNA של המועדון שלנו, דרך ארץ, ערך 'האדם לפני השחקן' וכמובן לעלות לקבוצה הבוגרת שחקנים ברמה הנדרשת ולעמוד בכל שאר היעדים של מחלקת הנוער. כמו כן, בהזדמנות זו אני רוצה להודות על האמון ליענקל'ה שחר, איציק עובדיה וליאור רפאלוב".