סנסציה במיאמי: לינט הדיחה את איגה שביונטק

טורניר המאסטרס במיאמי ממשיך לספק דרמות ענקיות, כאשר הלילה נרשמה אחת ההפתעות הגדולות של העונה בטניס הנשים. איגה שביונטק, המדורגת ראשונה בעולם, הודחה כבר במשחקה הראשון בטורניר לאחר הפסד סנסציוני 1-6, 7-5, 6-3 לבת ארצה הפולניה, מגדה לינט (50 בעולם). ההפסד קטע רצף היסטורי ומדהים של 73 ניצחונות רצופים של שביונטק במשחקי פתיחה בטורנירי סבב הנשים, רצף שהחל מאז ההפסד למריה סאקרי בטורניר גמר הסבב ב-2021. לינט, שפיגרה במערכה הראשונה, סיפרה בסיום כיצד שינתה את הגישה: הייתי צריכה להתחיל לחבוט מהר יותר ולדחוף אותה אחורה כדי לא לתת לה שטח. לינט גם חשפה כי העבודה המשותפת עם שחקנית העבר אגניישקה רדוונסקה עזרה לה לשנות לחלוטין את חבטת כף היד שלה כדי להתמודד עם העוצמות של שחקניות הצמרת. בסיבוב השלישי תפגוש לינט את אלכסנדרה אאלה.

במקביל, אלנה ריבאקינה הקזחית, שהגיעה לאחרונה לגמר באינדיאן וולס, הצהירה במסיבת העיתונאים על כוונותיה הברורות לזכות בתואר במיאמי. ריבאקינה, שהפסידה פעמיים בעבר בגמר הטורניר, ציינה כי התנאים המהירים בפלורידה מתאימים בצורה מושלמת למשחק האגרסיבי שלה. הייתי קרובה פעמיים לזכייה, וזה רק נותן לי יותר מוטיבציה ורעב להשיג את זה סוף סוף, אמרה הקזחית, שמכוונת לבסס את מעמדה במקום השני בעולם כאלטרנטיבה המרכזית לארינה סבלנקה.

פאולה בדוסה מכה בכדור (רויטרס)

מי שעוד חגגה היא פאולה באדוסה הספרדייה, שגברה 5-7, 3-6 על אלכסנדרה ססנוביץ' הבלארוסית. באדוסה נמצאת תחת לחץ גדול, שכן היא חייבת להגן על 120 הנקודות שלה משמינית הגמר אשתקד כדי להישאר בתוך מאה הראשונות בעולם ולהבטיח כניסה ישירה להגרלה הראשית של הרולאן גארוס. בסיבוב הבא מצפה לה משוכה מסקרנת בדמותה של איווה יוביץ' האמריקאית בת ה-18.

בצד הפחות משמח של היום, קטרינה סיניאקובה סיפקה סיום ביזארי במיוחד למשחקה מול קמילה אוסוריו. לאחר שהובסה 6-1, 6-4, הצ'כית, שרק לאחרונה זכתה בתואר הזוגות באינדיאן וולס, נפלה לקרקע ונראתה כמי שסובלת מפציעה כואבת. כאשר אוסוריו המודאגת חצתה את הרשת כדי לבדוק לשלומה של יריבתה, סיניאקובה קמה לפתע, העניקה לה לחיצת יד קרירה ומהירה, אספה את הציוד שלה וירדה מהמגרש כשהיא ממררת בבכי, מה שהותיר את הקהל מופתע.

בגזרת הגברים, יאקוב מנשיק בן ה-21, המדורג 13 בעולם, החל במסע ההגנה על התואר שלו במיאמי. הצ'כי הצעיר, שנעזר במערכת נתונים סטטיסטית מתקדמת שפיתח אביו איש ההייטק, מנתח כל יריב ברזולוציות הגבוהות ביותר. מנשיק מקווה לשחזר את ההישג המדהים מאשתקד, אז גבר על נובאק ג'וקוביץ' בדרך לזכייה ההיסטורית. אגב ג'וקוביץ', הסרבי האגדי ייעדר מהטורניר הנוכחי בעקבות פציעה בכתף ימין.

בינתיים, מנהל הטורניר ושחקן העבר, ג'יימס בלייק, שיתף באתגרים הלוגיסטיים העצומים של ניהול הטורניר, במיוחד לאור הגשמים ששיבשו את לוח הזמנים. בלייק סיפר על הלחצים מצד סוכנים ושחקנים לגבי שעות המשחקים, אך ציין במיוחד את מה שהוא מכנה תופעת ז'ואאו פונסקה. הברזילאי הצעיר, שצפוי לפגוש את קרלוס אלקראס למשחק מסקרן בסיבוב הראשון, מושך כמות כה גדולה של אוהדים, עד שצוות האבטחה של הטורניר דרש מבלייק לשבץ אותו אך ורק באצטדיונים המרכזיים. מעולם לא קיבלתי אזהרת אבטחה על שחקן כמו שקיבלתי עליו, הודה בלייק, ההתלהבות סביבו היא משהו שונה לחלוטין, וזה מאלץ אותנו להתאים את כל המערכת מחדש.