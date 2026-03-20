"האשמות מופרכות, פיפ"א כלל לא פנתה אליי"

מנכ"ל המנהלת בעבר ניקולס לב מגיב למתקפה של ועדת האתיקה בנוגע לפוסט שפרסם במלחמה: "שותף בחשבון האישי פחות מחודש לטבח. לא התבקשתי להגיב מעולם"

ניקולס לב (אורן בן חקון)
סערה בעולם הכדורגל הישראלי בעקבות פרסום מסקנות ועדת האתיקה נגד מנכ"ל מנהלת הליגות בכדורגל לשעבר, ניקולס לב. כזכור, הוועדה קבעה כי לב השתמש בפלטפורמה המזוהה עם הכדורגל כדי לקדם נרטיב פוליטי ומיליטריסטי, זאת לאחר ששיתף מאמר שיצא נגד הפסקת אש והפוגות הומניטריות. כעת, לב תוקף בחזרה את ההאשמות.

"חשבון אישי, לא של המנהלת"

בתגובה רשמית וחד משמעית להאשמות, מבהיר לב כי הפרסום המדובר נעשה במסגרת פרטית לחלוטין ובעיתוי שבו המדינה הייתה שרויה בהלם לאחר אירועי השבעה באוקטובר. "בנובמבר 23, פחות מחודש לטבח, בחשבון הלינקדאין האישי שלי, ולא של המנהלת, שיתפתי מאמר של האקונומיסט", מסביר לב את הרקע לפרסום.

מנכ"ל המנהלת לשעבר מדגיש כי המאמר המדובר, שנשא את הכותרת "Why Israel must fight on" (מדוע על ישראל להמשיך להילחם), לא התעלם מהמציאות המורכבת. לב אף ציטט מתוך כותרת המשנה של המאמר המקורי ששיתף בזמנו: "ההפגזות הישראליות בעזה גובות מחיר נורא, אבל אם לא יישבר כוחו של החמאס, לא יושג שלום".

לב עוד הוסיף: “הכתבה גרמה לי להיכנס לחשבון לינקדאין שלי ולנבור אחורה. לפני מנכ"ל מנהלת אני קודם כל ישראלי ובן אדם. אני גאה בכל מה שהעליתי מאז ה-7 באוקטובר כולל קריאות ופעילויות להחזרת החטופים”.

פוסט מהלינקדאין של ניקולס לב הקורא להשבת החטופים (צילום מסך)
האשמות ללא זכות תגובה

מעבר לתוכן הדברים, לב מלין על ההליך הפרוצדורלי ועל כך שקולו לא נשמע לפני גיבוש המסקנות הקשות של הוועדה הבינלאומית. לדבריו לא ניתנה לו ההזדמנות להסביר את עמדתו או את ההקשר של הדברים.

"ההאשמות המופרכות לא ראויות לתגובה שכמובן מעולם לא התבקשתי לתת", מסר לב בנחרצות. הוא מציין בפירוש כי פיפ"א לא פנתה אליו כלל כדי לקבל את תגובתו הרשמית לדברים לפני שקבעה כי הוא פעל בניגוד לקוד המשמעתי ולערכי המשחק ההוגן.

משרדי פיפ"א בשווייץ (רויטרס)משרדי פיפ"א בשווייץ (רויטרס)

לב מוסיף כי ההתאחדות לכדורגל אף שלחה תגובה לפיפ"א

"בנוגע לפוסטים ברשתות החברתיות שצוינו על ידי ארגון FARE, ההתאחדות לכדורגל טוענת כי אלו אינם מהווים התנהגות מפלה במסגרת התקנון המשמעתי שלה. הפוסטים המדוברים, אחד של מר ניקולס לב ששיתף כתבה מחדשות המיינסטרים, והשני של מועדון הכדורגל מכבי נתניה המביע סולידריות עם החטופים הישראלים, אינם מכילים שפה או דימויים שניתן לפרש באופן סביר כהסתה לשנאה או לאפליה".

