הסוד מאחורי הפנדל של לאמין ימאל נגד ניוקאסל

בספרד חשפו את הסיפור מאחורי הפנדל של לאמין ימאל מול ניוקאסל בשמינית גמר ליגת האלופות. אותו המהלך בקאמפ נואו, שקבע 2:3 לפני הירידה להפסקה, היה למעשה שחזור של האירועים מהמשחק הראשון בסנט ג'יימס פארק: חבריו של הכוכב הצעיר של ברצלונה דאגו להגן עליו ועל נקודת העונשין ברגעים המכריעים של ההתמודדות הכפולה.

אם באנגליה היה זה ז'ואאו קנסלו ששמר על הנקודה מפני יואלינטון, הפעם באופן מפתיע דווקא ג'רארד מרטין תפס את המקום כדי למנוע מהיריבה להרוס את הדשא. המגן התייצב בצורה סטטית בנקודה הלבנה כדי שאיש לא יתקרב ויקשה על הביצוע של לאמין ימאל לפני הבעיטה החשובה. “השמירה על הפרטים הקטנים הללו בתוך המגרש מעידה על רמת הריכוז הגבוהה של שחקני הקטלונים”, תואר ב’מונדו דפורטיבו’.

כמו כן, בדומה לשבוע שעבר, ראפיניה לקח את הכדור תחילה ומשך אליו את המבטים המאיימים ואת הלוחמה הפסיכולוגית של שחקני ניוקאסל המתוסכלים. בזמן שהיריבים הטיחו בו משפטים כמו "אתה הולך להחטיא", הברזילאי ריכז את האש אליו ואז העביר את הכדור לספרדי בן ה-18. המהלך המתוכנן אפשר לימאל להתרכז בבעיטה בשקט מוחלט, הרחק מהרעש ומניסיונות ההפרעה של האנגלים.

ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (רויטרס)

“ימאל רצה לבעוט, כשרואים ביטחון כזה פשוט סומכים עליו”

הברזילאי הסביר מדוע העביר את האחריות לחברו הצעיר למרות שהוא עצמו כבש העונה פעמיים מהנקודה הלבנה בליגה נגד סביליה. לדבריו, כיום השוערים תמיד מוכנים היטב וזה לא משנה מי הבועט, אלא הכל תלוי בתחושה ובביטחון שיש לשחקן באותו לילה. ראפיניה ציין כי במהלך המשחק מקבלים מושג לגבי מי נמצא בכושר המנטלי המתאים ביותר.

"לאמין אמר לי שהוא מאוד רוצה לבעוט, וכשרואים ביטחון כזה, פשוט סומכים עליו וזה הצליח", סיכם ראפיניה את המהלך המנצח עבור הבלאוגרנה. ימאל ביצע את הבעיטה בצורה מושלמת ועזר לבארסה של האנזי פליק להשלים ניצחון 2:8 אדיר בסיכום המפגשים בדרך לשלב הבא. השילוב בין ההגנה של מרטין להטעיה של ראפיניה הוכיח את עצמו פעם נוספת.