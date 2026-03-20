ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6021-4429מילאן2
5930-4529נאפולי3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3839-3529ססואולו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2444-2329קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

גורצקה, לבנדובסקי וסילבה: התכנון של יובה לקיץ

הגברת הזקנה חולמת בגדול ואחרי שש שנים רוצה להשיב את האליפות לטורינו. עשרה שמות על הפרק לחיזוק הסגל, כשגם שחקני באיירן, ברצלונה וסיטי בפנים

לאון גורצקה, רוברט לבנדובסקי וברנרדו סילבה (IMAGO)
לאון גורצקה, רוברט לבנדובסקי וברנרדו סילבה (IMAGO)

למרות שהיא עדיין נאבקת על מקום בליגת האלופות, יובנטוס החלה כבר לתכנן את העונה הבאה שלה תחת לוצ’יאנו ספאלטי, שהגיע במהלך העונה. לפי ה’גאזטה’, המאמן ביקש מהנהלת הביאנקונרי מספר שחקנים לעונה הבאה, כשהדגש שלו הם שחקנים מוכנים ומוכחים, שיביאו ניסיון וירימו את רמת הסגל. כדי לעמוד בתנאים הכלכליים שלהם, הגברת הזקנה מסתכלת בעיקר אל השמות שמסיימים חוזה בקיץ הקרוב, והם נוצצים לא פחות.

החלום של ספאלטי הוא ברנרדו סילבה. הקשר הפורטוגלי של מנצ’סטר סיטי מסוגל להביא אופי, טכניקה וניסיון לקישור של יובה, כשסילבה כמעט בוודאות לא ימשיך במדים התכולים בעונה הבאה. לפי ה’גאזטה’ כבר נוצרו שיחות ראשוניות בין הצדדים, אך הכוכב של הסיטיזנס מושך עניין גם מגלאטסראיי הטורקית, בנפיקה ליסבון שחולמת להשיב אותו לקבוצה אחרי 12 שנים ואינטר מיאמי.

בנוסף אליו, גם שמו של לאון גורצקה עלה על הפרק. קשרה של באיירן מינכן מסיים גם כן חוזה בקיץ הקרוב, ונחשב לאלטרנטיבה אם סילבה לא יגיע בסופו של דבר. הגרמני בן ה-31 מושך עניין מקבוצות איטלקיות נוספות, כשגם מילאן ונאפולי בוחנות את האפשרות לצרפו, אך בגרמניה בטוחים שהחלום שלו הוא לשחק במדי ארסנל.

לוצלוצ'יאנו ספאלטי. יקבל את מבוקשו? (IMAGO)

שם גדול נוסף שנשקל הוא של רוברט לבנדובסקי. בגיל 38, החלוץ הפולני כבר לא נחשב לשחקן הרכב קבוע בברצלונה. קיים עוד סיכוי שיישאר לעונה נוספת במועדון הקטלוני, אך ביובנטוס שוקלים לפנות אליו אם יסכים להוריד מעט מדרישות השכר שלו. גם כאן, צפויה תחרות מקבוצות נוספות כששיקגו מה-MLS, קבוצות מערב הסעודית וטורקיה וגם מילאן לוטשות עיניים.

בנייה רחבה

בנוסף אליהם, עוד לא פחות משבעה שמות עלו בקנה של הגברת הזקנה. בהגנה, מרקוס סנסי, בלם בורנמות’ שהוזכר גם לברצלונה, טוטנהאם, אסטון וילה ובורוסיה דורטמונד הוזכר כשהביאנקונרי בעקבות עוד מינואר. גם אוסקר מינגסה מסלטה ויגו וזקי צ’ליק של רומא בפנקס של המנהל המקצועי דמיאן קומולי, כשהאחרון מושך עניין מהפרמייר ליג ומאינטר.

מרקוס סנסי (IMAGO)מרקוס סנסי (IMAGO)

שם נוסף שאולי יגיע מרומא הוא לורנצו פלגריני, הקשר האיטלקי שאיבד ממקומו העונה תחת ג’אן פיירו גספריני. גם פרנק קסייה, קשרה של אל אהלי הסעודית, לו כבר יש היסטוריה בסרייה א’ אחרי שלקח אליפות עם מילאן, הוזכר כאפשרות נוספת לחזק את מרכז המגרש הלבן-שחור. השם האחרון הוא של חאבר שלאגר, שחקנה של רד בול לייפציג. המגעים בין הצדדים כבר החלו, אבל התקררו בתקופה האחרונה.

אחרי שש שנים בלי אליפות, הקבוצה המעוטרת באיטליה מעוניינת לשוב לקדמת הבמה. באיטליה מדווחים שבאופן די ברור לא כל השמות יגיעו, אך המטרה ברורה בעיני המועדון, והיא השבת הסקודטו לטורינו, כשיובנטוס מתכוננת למהפך לא קטן בסגל שלה, אך הרבה תלוי גם בהשגת המקום בליגת האלופות בעונה הבאה.

