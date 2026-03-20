גורצקה, לבנדובסקי וסילבה: התכנון של יובה לקיץ

למרות שהיא עדיין נאבקת על מקום בליגת האלופות, יובנטוס החלה כבר לתכנן את העונה הבאה שלה תחת לוצ’יאנו ספאלטי, שהגיע במהלך העונה. לפי ה’גאזטה’, המאמן ביקש מהנהלת הביאנקונרי מספר שחקנים לעונה הבאה, כשהדגש שלו הם שחקנים מוכנים ומוכחים, שיביאו ניסיון וירימו את רמת הסגל. כדי לעמוד בתנאים הכלכליים שלהם, הגברת הזקנה מסתכלת בעיקר אל השמות שמסיימים חוזה בקיץ הקרוב, והם נוצצים לא פחות.

החלום של ספאלטי הוא ברנרדו סילבה. הקשר הפורטוגלי של מנצ’סטר סיטי מסוגל להביא אופי, טכניקה וניסיון לקישור של יובה, כשסילבה כמעט בוודאות לא ימשיך במדים התכולים בעונה הבאה. לפי ה’גאזטה’ כבר נוצרו שיחות ראשוניות בין הצדדים, אך הכוכב של הסיטיזנס מושך עניין גם מגלאטסראיי הטורקית, בנפיקה ליסבון שחולמת להשיב אותו לקבוצה אחרי 12 שנים ואינטר מיאמי.

בנוסף אליו, גם שמו של לאון גורצקה עלה על הפרק. קשרה של באיירן מינכן מסיים גם כן חוזה בקיץ הקרוב, ונחשב לאלטרנטיבה אם סילבה לא יגיע בסופו של דבר. הגרמני בן ה-31 מושך עניין מקבוצות איטלקיות נוספות, כשגם מילאן ונאפולי בוחנות את האפשרות לצרפו, אך בגרמניה בטוחים שהחלום שלו הוא לשחק במדי ארסנל.

לוצ'יאנו ספאלטי. יקבל את מבוקשו? (IMAGO)

שם גדול נוסף שנשקל הוא של רוברט לבנדובסקי. בגיל 38, החלוץ הפולני כבר לא נחשב לשחקן הרכב קבוע בברצלונה. קיים עוד סיכוי שיישאר לעונה נוספת במועדון הקטלוני, אך ביובנטוס שוקלים לפנות אליו אם יסכים להוריד מעט מדרישות השכר שלו. גם כאן, צפויה תחרות מקבוצות נוספות כששיקגו מה-MLS, קבוצות מערב הסעודית וטורקיה וגם מילאן לוטשות עיניים.

בנייה רחבה

בנוסף אליהם, עוד לא פחות משבעה שמות עלו בקנה של הגברת הזקנה. בהגנה, מרקוס סנסי, בלם בורנמות’ שהוזכר גם לברצלונה, טוטנהאם, אסטון וילה ובורוסיה דורטמונד הוזכר כשהביאנקונרי בעקבות עוד מינואר. גם אוסקר מינגסה מסלטה ויגו וזקי צ’ליק של רומא בפנקס של המנהל המקצועי דמיאן קומולי, כשהאחרון מושך עניין מהפרמייר ליג ומאינטר.

מרקוס סנסי (IMAGO)

שם נוסף שאולי יגיע מרומא הוא לורנצו פלגריני, הקשר האיטלקי שאיבד ממקומו העונה תחת ג’אן פיירו גספריני. גם פרנק קסייה, קשרה של אל אהלי הסעודית, לו כבר יש היסטוריה בסרייה א’ אחרי שלקח אליפות עם מילאן, הוזכר כאפשרות נוספת לחזק את מרכז המגרש הלבן-שחור. השם האחרון הוא של חאבר שלאגר, שחקנה של רד בול לייפציג. המגעים בין הצדדים כבר החלו, אבל התקררו בתקופה האחרונה.

אחרי שש שנים בלי אליפות, הקבוצה המעוטרת באיטליה מעוניינת לשוב לקדמת הבמה. באיטליה מדווחים שבאופן די ברור לא כל השמות יגיעו, אך המטרה ברורה בעיני המועדון, והיא השבת הסקודטו לטורינו, כשיובנטוס מתכוננת למהפך לא קטן בסגל שלה, אך הרבה תלוי גם בהשגת המקום בליגת האלופות בעונה הבאה.