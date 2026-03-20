יום שישי, 20.03.2026 שעה 09:22
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

מכבי ת"א פייבוריטית ב-Winner מול וילרבאן

הצהובים זוכים ליחס של פי 1.8 לניצחון ב-4 נק' ומעלה, כשגם הימור על ניצחון של הצרפתים או הפסד שלהם עד 3 נק' זוכה ליחס זהה. וגם: היחסים בכדורגל

רומן סורקין ותמיר בלאט (לילך וויס-רוזנברג)
רומן סורקין ותמיר בלאט (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי משחקים לוהטים בליגת האלופות ובליגה האירופית, הליגות המקומיות יחזרו הערב (שישי) לפעילות. בכדורסל, מכבי תל אביב תתארח אצל וילרבאן במסגרת היורוליג, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בכדורסל, מכבי תל אביב פייבוריטית ברורה לניצחון חוץ על וילרבאן. ניצחון שלה ב-4 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.8, כאשר גם הניחוש על ניצחון של הצרפתים או הפסד שלהם עד 3 נקודות הפרש זוכה ליחס זהה.

בפרמייר ליג, מנצ’סטר יונייטד זוכה ליחס של פי 2 לניצחון חוץ על בורנמות’, שזוכה ליחס של פי 3.05 לניצחון. חלוקת נקודות בין הקבוצות זוכה ליחס של פי 3.5.

בליגה הספרדית, במפגש בין ויאריאל לריאל סוסיאדד, ניצחון ביתי של הצוללת הצהובה זוכה ליחס של פי 1.85. ניצחון של הבאסקים מנגד זוכה ליחס של פי 3.55, בעוד תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 3.4.

בליגה האיטלקית, במשחק בין קליארי לנאפולי, ניצחון חוץ של האלופה זוכה ליחס של פי 1.55. מנגד, ניצחון של הקבוצה הביתית הצנועה זוכה ליחס של פי 5.4 ותיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 3.55.

