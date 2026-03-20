יום שישי, 20.03.2026 שעה 09:09
כדורגל ישראלי

רפאלוב ובכר כבר עובדים: "לא נעשה מהפכות"

במכבי חיפה מעודדים מהשת"פ בין המנהל המקצועי למאמן: "נצרף 3-4 שחקנים שישדרגו, המטרה תהיה אליפות בלי תירוצים". וגם: המשימה בקיץ עם סק וירמקוב

ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)
ביום שאחרי הודעת נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, על הארכת חוזהו של  המאמן ברק בכר ומינויו של ליאור רפאלוב למנהל המקצועי, במועדון מודעים היטב לגודל האחריות המוטלת על כתפי השניים. המשימה שסימן יעקב שחר ברורה: להעמיד בעונה הבאה קבוצה שתחזור להיאבק על כתר האליפות.

העובדה שרפאלוב ובכר עובדים עד כה בשיתוף פעולה מלא באה לידי ביטוי יומיומי במתחם האימונים בכפר גלים. השניים קיבלו יחד לא מעט החלטות בתקופה האחרונה, כולל צירופם בינואר של דון סדריק ומנואל בנסון שנחשבים לחיזוק משמעותי, לצד שילובם של שחקנים צעירים דוגמת ינון פיינגזיכט, נבות רטנר וליסב עיסאת במרכז ההגנה. במערכת שואבים עידוד מהתהליך ומאמינים כי הטעויות שנעשו בתחילת העונה והובילו למדרון חלקלק, לא יחזרו על עצמן.

המטרה: שוברי שוויון בקישור ובהתקפה

"יש כאן גרעין של סגל טוב ולכן לא נעשה מהפכות, אלא נצרף שלושה או ארבעה שחקנים שישדרגו אותנו בעמדות שונות", אמרו בקבוצה. "אנחנו רוצים להגיע הכי מוכנים לפתיחת האימונים. יש מספיק זמן להיערך לעונה הבאה כשהמטרה היא אליפות, בלי תירוצים. עד אז, חובת ההוכחה עלינו להשיג את הכרטיס לאירופה עוד העונה, וזו המטרה העיקרית כרגע".

לצד הרצון להנחית שחקנים שוברי שוויון, בדגש על עמדות הקשר ההתקפי (מספר 10) וחלוץ המטרה במקומם של טריבנטה סטיוארט וג'ורג'יה יובאנוביץ', לרפאלוב ובכר מחכה משימה מורכבת נוספת: השארת עמודי התווך של החלק האחורי.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

סימני שאלה סביב סק וירמקוב

במועדון ינסו להגיע להבנות עם עבדולאי סק, שחזר לסנגל ללא סיכום על הארכת חוזהו. כרגע קיים פער בין דרישת השחקן לחוזה לשנתיים לבין הצעת הירוקים לשנה אחת בלבד.

במקביל, בחיפה עוקבים בדריכות אחר מצבו של השוער גיאורגי ירמקוב. השוער צפוי להחזיק בלא מעט הצעות מפתות מעבר לים, כשהמאמן והמנהל המקצועי יצטרכו למצוא את הדרך להשאיר אותו בכרמל גם בעונה הבאה, למרות ההתעניינות הבינלאומית בו.

