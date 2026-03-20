יום שישי, 20.03.2026 שעה 08:15
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7570-809769דטרויט פיסטונס
68%7347-792769בוסטון סלטיקס
64%7639-806570ניו יורק ניקס
60%8046-829870קליבלנד קאבלירס
57%7760-787869טורונטו ראפטורס
55%7680-775167אורלנדו מג'יק
55%8059-814669אטלנטה הוקס
54%8209-815871פילדלפיה 76'
52%7939-825871שארלוט הורנטס
49%8345-847071מיאמי היט
42%8003-763569מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%7977-738969ברוקלין נטס
24%8350-765168וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7573-809168סן אנטוניו ספרס
63%7512-780368יוסטון רוקטס
61%8232-851071דנבר נאגטס
59%8153-816971לוס אנג'לס לייקרס
59%8215-842471מינסוטה טימברוולבס
57%7638-776169פיניקס סאנס
50%8000-807770גולדן סטייט ווריורס
49%7689-774869לוס אנג'לס קליפרס
47%8226-809970פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
36%8235-799069ניו אורלינס פליקנס
32%8251-798269ממפיס גריזליס
30%8735-827070יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

"דונצ'יץ' חייב להישקל במירוץ ל-MVP של העונה"

אגדת ה-NBA והלייקרס, מג'יק ג'ונסון, הצהיר כי הכוכב צריך להילקח בחשבון אחרי השיא העונתי: "הוא השחקן שהכי קשה לשמור עליו". וגם: מה אמר מאמנו?

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

לוקה דונצ’יץ’ רותח. האולסטאר הסלובני ממשיך לרשום את שמו באותיות של זהב בהיסטוריית הכדורסל האמריקאי והעולמי אחרי שהתפוצץ הלילה (בין חמישי לשישי) עם שיא נקודות עונתי של 60 נקודות במדי הלוס אנג’לס לייקרס, אולי הקבוצה הרותחת ב-NBA ברגעים האלו עם שמונה ניצחונות רצופים.

כשהעונה הסדירה לקראת סיומה, הקריאות להכניס את דונצ’יץ לדיון על ה-MVP של העונה רק גוברות, כולל אגדות הקוראות לכך. מג’יק ג’ונסון, אחד שיודע מה זה לקחת אליפות במדי עיר המלאכים, צייץ בסיום הניצחון 126:134 הגדול של הלייקרס על מיאמי:

“לוקה דונצ’יץ’ הוא השחקן שהכי קשה לשמור עליו ב-NBA. הוא קלע 60 נקודות בניצחון נגד מיאמי. הוא חייב להיות בטופ 2 או 3 שחקנים שנשקלים במירוץ ל-MVP של העונה. גם לברון ג’יימס משחק בצורה אדירה. הלייקרס ניצחו משחק שמיני ברצף והם משחקים הכדורסל הטוב ביותר שלהם בזמן הנכון, רגע לפני שהפלייאוף מתחיל”.

מגמג'יק ג'ונסון (רויטרס)

גם מאמנו של דונצ’יץ’, ג’יי ג’יי רדיק, התייחס במסיבת העיתונאים לאחר המשחק לגבי הבחירה בו כ-MVP כשנשאל למה שמו לא משוקלל עם שמות אחרים: “כי הוא מתלונן לשופטים, אני לא יודע. לא היינו במקום שאנחנו נמצאים בו העונה אילולא העונה שלוקה חווה. בעיקר בתקופה האחרונה, הוא שולט בכל מה שקורה כרגע”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
