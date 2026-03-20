"דונצ'יץ' חייב להישקל במירוץ ל-MVP של העונה"

לוקה דונצ’יץ’ רותח. האולסטאר הסלובני ממשיך לרשום את שמו באותיות של זהב בהיסטוריית הכדורסל האמריקאי והעולמי אחרי שהתפוצץ הלילה (בין חמישי לשישי) עם שיא נקודות עונתי של 60 נקודות במדי הלוס אנג’לס לייקרס, אולי הקבוצה הרותחת ב-NBA ברגעים האלו עם שמונה ניצחונות רצופים.

כשהעונה הסדירה לקראת סיומה, הקריאות להכניס את דונצ’יץ לדיון על ה-MVP של העונה רק גוברות, כולל אגדות הקוראות לכך. מג’יק ג’ונסון, אחד שיודע מה זה לקחת אליפות במדי עיר המלאכים, צייץ בסיום הניצחון 126:134 הגדול של הלייקרס על מיאמי:

“לוקה דונצ’יץ’ הוא השחקן שהכי קשה לשמור עליו ב-NBA. הוא קלע 60 נקודות בניצחון נגד מיאמי. הוא חייב להיות בטופ 2 או 3 שחקנים שנשקלים במירוץ ל-MVP של העונה. גם לברון ג’יימס משחק בצורה אדירה. הלייקרס ניצחו משחק שמיני ברצף והם משחקים הכדורסל הטוב ביותר שלהם בזמן הנכון, רגע לפני שהפלייאוף מתחיל”.

מג'יק ג'ונסון (רויטרס)

גם מאמנו של דונצ’יץ’, ג’יי ג’יי רדיק, התייחס במסיבת העיתונאים לאחר המשחק לגבי הבחירה בו כ-MVP כשנשאל למה שמו לא משוקלל עם שמות אחרים: “כי הוא מתלונן לשופטים, אני לא יודע. לא היינו במקום שאנחנו נמצאים בו העונה אילולא העונה שלוקה חווה. בעיקר בתקופה האחרונה, הוא שולט בכל מה שקורה כרגע”.