יום שישי, 20.03.2026 שעה 08:13
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

16 נקודות לשארפ, 47:78 גדול ליוסטון על איידהו

הרכז סיפק גם 2 אסיסטים ו-4 ריבאונדים, קבוצתו פתחה את "מרץ המשוגע" במכללות עם ניצחון מרשים ותפגוש את טקסס בהמשך. 10 נק' לרומי לוי בווירג'יניה

עמנואל שארפ (רויטרס)
“מרץ המשוגע” במכללות התחיל והלילה (בין חמישי לשישי) הגיע תורו של עמנואל שארפ יחד עם קבוצתו יוסטון, שפתחה את טורניר ה-NCAA עם ניצחון מרשים 47:78 על איידהו לאחר ההפסד בגמר בעונה שעברה. הקוגרס (29:6), המדורגים במקום השני באזור הדרום, יפגשו בסיבוב הבא את טקסס A&M, שניצחה את סנט מרי'ס.

קינגסטון פלמינגס קלע 18 נקודות והיה זה שהוביל את יוסטון, יחד עם שארפ שהוסיף 16 נקודות עם 100 אחוז מהשלוש (3/3), לצד ארבעה ריבאונדים ועוד שני אסיסטים ב-22 דקות על הפרקט מצד הרכז האמריקאי-ישראלי.

בצד השני, קולטן מיטשל הוביל את איידהו עם 14 נקודות, כשהקבוצה המדורגת 15 רשמה הופעה ראשונה בטורניר מאז 1990 לאחר זכייה באליפות הביג סקיי עם ארבעה ניצחונות בחמישה ימים.

יוסטון פיגרה 10:7 בפתיחה, אך הגיבה בריצת 14:41 בדרך ליתרון 24:48 במחצית, כשפלמינגס קלע 14 נקודות ללא החטאה ושארפ הוסיף 12 עם קליעה מצוינת, בעוד איידהו התקשתה עם 26% מהשדה ולא קלעה כמעט 10 דקות, והפער צמח בהמשך ל-38:67 לאחר סל נוסף של פלמינגס.

משחק טוב לרומי לוי, וירג’יניה ניצחה

בנשים, רומי לוי קלעה 10 נקודות, סיפקה גם שלושה ריבאונדים ועזרה לווירג'יניה להשיג את ניצחונה הראשון בטורניר ה-NCAA מאז 2018, כשהיא תורמת יחד עם קימורה ג'ונסון ודיילין ויימר להובלת הקאבאלירס ל-55:57 על אריזונה סטייט. לוי, שהגיעה מהספסל, הוסיפה לקבוצתה ביציבות לאורך המשחק, וביחד עם ג'ונסון הובילה את וירג'יניה להקדים את סאן דבלס ולחזק את היתרון בשניות האחרונות.

