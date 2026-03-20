יום שישי, 20.03.2026 שעה 10:13
ספורט אחר  >> טניס

טירוף במיאמי: בן ה-17 שעשה היסטוריה

מואיז קואמה הצרפתי רשם ניצחון בכורה בסבב והפך לצעיר ביותר שמנצח במאסטרס מאז נדאל ב-2003. בסיום הוא התמוטט וסירב לכיסא גלגלים

|
מואיז קואמה חובט בכדור (אימאגו)
מואיז קואמה חובט בכדור (אימאגו)

עולם הטניס מצא לעצמו כוכב עולה חדש, והוא בקושי בן 17. מואיז קואמה הצרפתי, שחקן המדורג במקום ה-385 בעולם שקיבל כרטיס חופשי לטורניר המאסטרס במיאמי, רשם ציון דרך מדהים כאשר גבר על האמריקאי זכארי סווידה (96 בעולם) בתוצאה 5:7, 6:4, 6:4, והעפיל לסיבוב השני.

הניצחון של קואמה, בגיל 17 ו-13 ימים בלבד, הכניס אותו עמוק לספרי ההיסטוריה של הענף. הוא הפך לשחקן הצעיר אי פעם שמנצח משחק בטורניר מיאמי היוקרתי, והראשון שנולד בשנת 2009 או לאחר מכן שרושם ניצחון בסבב ה-ATP הבוגר. בנוסף, הצרפתי המבטיח הוא השחקן הצעיר ביותר שמנצח משחק בטורניר מאסטרס 1000 מאז שרפאל נדאל עשה זאת בהמבורג בשנת 2003. למעשה, מאז תחילת סדרת המאסטרס ב-1990, רק שלושה שחקנים ניצחו ברמה הזו בגיל צעיר יותר: רישאר גאסקה, נדאל ודינו פסקאריו.

מויז קואמה בפעולה מרשימה. (אימאגו)מויז קואמה בפעולה מרשימה. (אימאגו)

הדרך לניצחון ההיסטורי לא הייתה פשוטה כלל ולוותה בדרמה פיזית עצומה. לאחר שהפסיד את המערכה הראשונה, קואמה הצליח להפוך את הקערה על פיה במאבק שארך שעתיים ו-17 דקות. במהלך המערכה השנייה והשלישית הוא סבל מהתכווצויות שרירים קשות ונזקק למספר טיפולים רפואיים. בנקודת המשחק הוא התמוטט על המגרש מרוב תשישות. הצוות הרפואי אף הביא כיסא גלגלים למגרש, אך הילד סירב להשתמש בו, קם על רגליו וירד מהמגרש בכוחות עצמו כשהוא חוגג עם אגרופים קפוצים.

"זה היה משחק פיזי מאוד מול יריב שהגיע לכל כדור", אמר קואמה בסיום. "היה קשה להחזיק מעמד עם ההתכווצויות, אבל הצלחתי. מבחינה מנטלית, התגברתי על הקשיים הפיזיים. בנקודת המשחק הדבר היחיד שעבר לי בראש היה איך להתאושש כמה שיותר מהר. אני לא מסתכל על הרשתות החברתיות, הצוות שלי עוזר לי להישאר עם הרגליים על הקרקע. מה שעשיתי זה נחמד, אבל זו רק ההתחלה וזה רק סיבוב ראשון. המטרה שלי היא להיות מספר 1 בעולם ולזכות בגרנד סלאמים".

מי שהתרגש במיוחד מההישג הוא אלילו של קואמה, נובאק ג'וקוביץ', ששלח לו הודעת ברכה. "קראתי רק הודעה אחת בינתיים, והיא מאדם מאוד מיוחד עבורי, האליל שלי נובאק", חשף הצרפתי הצעיר. "הוא שלח לי הודעה נחמדה מאוד. אני עדיין לא יודע איך אענה לו, אקח את הזמן לחשוב על זה".

זאכרי סבאידה בפעולה על המגרש (אימאגו)זאכרי סבאידה בפעולה על המגרש (אימאגו)

הטניסאי הקנדי פליקס אוז'ה-אליאסים, שכבר הספיק להתאמן עם קואמה בפלורידה, החמיא לו: "יש לו איכויות נהדרות והוא בוגר מאוד לגילו. נראה שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות בסבב - לא סתם להיות עוד שחקן, אלא להיות שחקן גדול. הסכנה הכי גדולה בגיל הזה היא לחשוב שיש לך זמן ושדברים מובנים מאליהם. צריך לשחק כל משחק כאילו הוא משפיע על המשך הקריירה שלך".

קואמה, לו שורשים מחוף השנהב וקמרון, רושם פתיחת עונה חלומית. מוקדם יותר השנה הוא זכה בשני תארי ITF ואת הופעת הבכורה שלו בהגרלה ראשית של טורניר ATP הוא עשה רק בחודש שעבר במונפלייה. מאזנו השנה בכל המסגרות עומד על 18 ניצחונות מתוך 23 משחקים, אחוז הצלחה מרשים של 78.3%.

בעקבות הניצחון, קואמה צפוי לזנק אל עבר ה-320 הראשונים בעולם. כעת, בשל דחיות הגשמים הרבות בטורניר שצמצמו את זמני המנוחה, יהיה לו זמן קצר מאוד להתאושש לקראת האתגר הבא שלו - מפגש בסיבוב השני מול המדורג 21 בטורניר, ייז'י להצ'קה הצ'כי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */