דונצ'יץ' קלע 60 נקודות, הלייקרס גברו על מיאמי

עוד לילה (בין חמישי לשישי) קסום של NBA הסתיים לו עם תוצאות גדולות ושיאים במשחקים נהדרים. במוקד – לוס אנג’לס לייקרס ניצחה את מיאמי היט עם תצוגת ענק של לוקה דונצ’יץ’, כאשר במקביל ויקטור וומבניאמה הוביל את סן אנטוניו ספרס להבטחת מקום בפלייאוף עם סל ניצחון דרמטי על הפיניקס סאנס. בנוסף, דטרויט גברה על וושינגטון, שארלוט על אורלנדו, קליבלנד על שיקגו, ניו אורלינס על הקליפרס, יוטה ג’אז על מילווקי ופילדלפיה על סקרמנטו.

וושינגטון וויזארדס – דטרויט פיסטונס 117:95

ג'יילן דורן רשם 24 נקודות ו-11 ריבאונדים ודטרויט לא פיגרה לאורך כל הדרך מול וושינגטון, במשחק הראשון מאז שנודע כי קייד קנינגהאם ייעדר לפחות שבועיים בשל קריסת ריאה שמאלית, כשהסנטר ממשיך בכושר נהדר עם דאבל-דאבל 37 העונה תוך 25 דקות בלבד, יומיים אחרי שיא קריירה של 36 נקודות. פול ריד הוסיף 17 נקודות, דאנקן רובינסון, קאריס לוורט וקווין הרטר קלעו 14 כל אחד, הפיסטונס שלטו בריבאונד ובנקודות בצבע, בעוד טריסטן ווקצ'ביץ' קלע 21 לוויזארדס שהפסידו בפעם ה-14 ברציפות, כשגם ריצת 2:20 ומהלך של שבע נקודות לא הספיקו כדי להשלים קאמבק.

שארלוט הורנטס – אורלנדו מג’יק 111:130

קובי ווייט עלה מהספסל וקלע 27 נקודות, כשהוא מוביל מטח שלשות של שארלוט מול אורלנדו עם 5 מ-8 מחוץ לקשת, לצד ברנדון מילר (5 מ-10), קון קנופל (4 מ-9) ולמלו בול (3 מ-8), בדרך ל-21 שלשות קבוצתיות וניצחון רביעי בחמישה משחקים. מילר הוסיף 25 נקודות ושמונה אסיסטים, קנופל קלע 23 ובול תרם 20, והקבוצה צמצמה למאזן 36:34. מנגד, דזמונד ביין קלע 24 ופאולו באנקרו 20 לאורלנדו, שאיבדה יתרון מוקדם, ראתה את ג'וש גרין מעניק לשארלוט יתרון ראשון בסיום הרבע הראשון, ובמהלך הרבע השני גם את המאמן ג'מהי מוזלי מורחק לאחר שתי עבירות טכניות.

קובי ווייט (רויטרס)

שיקגו בולס – קליבלנד קאבלירס 115:110

ג'יימס הארדן להט עם 36 נקודות, אוון מובלי הוסיף 26 ו-14 ריבאונדים וקליבלנד הצליחה לשמור על היתרון מול שיקגו למרות היעדרותו של דונובן מיטשל שנפצע בעינו השמאלית, כשגם ג'יילון טייסון תרם 18 נקודות ו-11 ריבאונדים והקבוצה שרדה לאחר יתרון של 29 נקודות שנחתך לנקודה בלבד בדקות הסיום. מנגד, טרה ג'ונס קלע 20 לשיקגו, שהתקרבה עד 103:102 אך סם מריל ענה בשלשה, הארדן הוסיף סל חשוב חצי דקה לסיום לאחר החטאות קריטיות של הבולס, בעוד רוב דילינגהאם קבע שיא עונתי של 17 נקודות וניק ריצ'רדס סיים עם 16 ו-8 ריבאונדים.

מיאמי היט – לוס אנג’לס לייקרס 134:126

לוקה דונצ'יץ' התפוצץ עם 60 נקודות, לברון ג'יימס רשם טריפל-דאבל והלייקרס המשיכו לרצף ניצחונות עונתי של שמונה, כשדונצ'יץ' משווה את משחקו השני בטיבו בקריירה ושובר את שיא הנקודות של שחקן יריבה מול מיאמי. הסלובני, מלך הסלים של הליגה, קלע לפחות 30 נקודות שמונה משחקים ברציפות ו-39 מהן הגיעו אחרי ההפסקה, בעוד לברון סיים עם 19 נקודות, 15 ריבאונדים ו-10 אסיסטים ואוסטין ריבס הוסיף 18. מנגד באם אדבאיו הסתפק הפעם ב-28 למיאמי שאיבדה יתרון מוקדם של 15 נקודות וספגה הפסד שלישי ברציפות, כשגם טיילר הירו ונורמן פאוול תרמו 21 ו-20 בהתאמה.

לברון ג'יימס ולוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

ניו אורלינס פלינקס – לוס אנג’לס קליפרס 99:105

טריי מרפי קלע 27 נקודות והפליקנס האריכו את רצף הניצחונות הביתיים לשבעה עם ניצחון נוסף על הקליפרס, כשסדיק ביי הוסיף 20 וזאיון וויליאמסון תרם 15, והקבוצה השלימה סוויפ בסדרת שני משחקים ביתיים לאחר הניצחון גם בלילה הקודם. מנגד, דריק ג'ונס ג'וניור קלע 22, ג'ון קולינס הוסיף 18 ובוגדן בוגדנוביץ' 16 ללוס אנג'לס שספגה הפסד רביעי ברציפות, כשקוואי לנארד נעדר, דז'ונטה מארי קיבל מנוחה כחלק מחזרה מפציעה, ובדקות הסיום הפליקנס הפכו פיגור לריצה של 5:14 שהכריעה את ההתמודדות.

סן אנטוניו ספרס – פיניקס סאנס 100:101

ויקטור וומבניאמה קלע מחצי מרחק שנייה לסיום והבטיח לספרס מקום בפלייאוף אחרי שש עונות, כשסיים עם 34 נקודות ו-12 ריבאונדים והשלים קאמבק דרמטי בדקה האחרונה, בעוד דיארון פוקס הוסיף 23 נקודות בניצחון הרביעי ברציפות של הקבוצה. מנגד, קולין גילספי קלע 24 ודוין בוקר הוסיף 22 לפיניקס שנותרה שביעית במערב, כשבדקות הסיום פוקס צימק בלייאפ, לחץ הגנתי הוביל להחטאת שתי זריקות עונשין של ראשיר פלמינג, ו-וומבניאמה ניצל זאת לסל הניצחון. סטפון קאסל נעדר, פיניקס פתחה חזק מהשלוש, אך ריצה של סן אנטוניו ברבע השלישי הפכה את המומנטום לפני שבוקר החזיר זמנית את היתרון.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

יוטה ג’אז – מילווקי באקס 96:128

אייס ביילי להט עם 33 נקודות ושבע שלשות והוביל את יוטה לקטיעת רצף של ארבעה הפסדים מול מילווקי, כשהוא מוסיף גם תשעה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים ושלוש חטיפות, בעוד קודי וויליאמס תרם 23 נקודות (19 לפני ההפסקה), אלייז'ה הארקלס הוסיף 23 ו-10 אסיסטים וקייל פיליפובסקי סיים עם 16 ו-8 ריבאונדים. בצד השני, ראיין רולינס הוביל את הבאקס עם 15 נקודות וחמישה אסיסטים, כשקאם תומאס ואוסמן דיאנג הוסיפו 14 ו-13 בהתאמה, אך ריצה מוקדמת של יוטה, כולל 9:21 ובהמשך 4:20, העניקה יתרון גדול שנשמר עד לסיום ואף צמח ל-37 הפרש ברבע האחרון.

סקרמנטו קינגס – פילדלפיה 139:118

הרוקי וי.ג'יי אדג'קומב התפוצץ עם שיא קריירה של 38 נקודות ו-11 אסיסטים, כשג'סטין אדוארדס הוסיף 32 נקודות עם 7 מ-11 לשלוש וקוונטין גריימס תרם 27, והסיקסרס קטעו רצף של חמישה הפסדי חוץ ורשמו ניצחון רביעי בשישה משחקים ללא ג'ואל אמביד וטייריס מקסי הפצועים. מנגד, מקסים ריינו הוביל את הקינגס עם 30 נקודות, דאקוון פלאודן הוסיף 20 ודילן קרדוול הוריד 14 ריבאונדים, אך הקבוצה ספגה הפסד שלישי בחמישה משחקים, כשפילדלפיה שלטה באחוזים, ברחה ברבע השני והגדילה ברבע האחרון, ובנוסף מאליק מונק נפצע בכתפו הימנית ולא חזר.