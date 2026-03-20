בסאות'המפטון רואים בדניאל פרץ כמנהיג שלהם

ביום רביעי, עמוק בזמן פציעות במשחק הביתי מול נוריץ’, ביצע דניאל פרץ הצלה גדולה נוספת, אולי המרשימה ביותר שלו מאז הצטרף לסאות’המפטון. הקדושים הובילו 0:1, והבלם האורח רואירי מקונוויל שלח נגיחה מצוינת אחרי שנותר ללא שמירה ברחבה. זה היה אמור להיות השוויון, אבל השוער הישראלי הגיב באינסטינקט מושלם, ועוד גרם לעצירה להיראות שגרתית לגמרי. שבריר שניה לאחר מכן, הוא כבר צרח על חבריו ועודד אותם לשמור על הריכוז.

האוהדים ביציעי סנט מריס יצאו מגדרם מרוב אושר. הקבוצה טיפסה למקום השישי, והם מריחים מקום בפלייאוף העליה לפרמייר ליג. כאשר הוחתם פרץ בהשאלה לפני חודשיים, הייתה סאות’המפטון במשבר עמוק בחלק התחתון של הטבלה, והיו שחששו כי היא אפילו עלולה להסתבך בקרבות הישרדות, כפי שקרה ללסטר. הישראלי היה שותף להפסד להאל בבכורה שלו, אבל מאז יצאו הקדושים לדהירה חסרת מעצורים עם 11 משחקים ללא הפסד. 8 מהם הניבו נצחונות, ועל הדרך אף עלתה סאות’המפטון לרבע גמר הגביע האנגלי על חשבון פולהאם. האופטימיות גוברת משבוע לשבוע, והתחושה היא כי יש סיכוי סביר ביותר לחזור למקום הטבעי בטופ.

לפרץ יש חלק גדול מאוד בשינוי המומנטום ב-180 מעלות, והוא רק הולך ומשתבח. המשחק מול נוריץ’, שנמצאת גם היא בתנופה אחרי פתיחת עונה מזעזעת, היה פנומנלי עבורו, עם 7 הצלות ורשת נקיה. 4 ימים בלבד קודם לכן, נעל הישראלי את השער במשחק החוץ מול קובנטרי המובילה, ביצע מספר הצלות ברמה הגבוהה ביותר, וספג רק בפנדל נטול חשיבות בזמן פציעות בדרך לניצחון 1:2. שני המשחקים הנהדרים האלה הובילו לכך שפרץ ניצב היום במקום הראשון בליגת המשנה עם 77 אחוזי הצלחה בעצירת בעיטות. הוא ספג 10 שערים בלבד ב-12 הופעות בליגה, וההבדל לעומת קודמיו מורגש. לפני הגעתו, הוציאה סאות’המפטון 38 כדורים מהרשת ב- 26 משחקים.

דניאל פרץ (רויטרס)

מה היה לפני דניאל פרץ העונה בסאות’המפטון?

את העונה החלה סאות’המפטון עם אלכס מקראתי הוותיק. השוער בן ה-36 סוגר עשור במועדון, והיה פעם פופולרי גם בפרמייר ליג, אך הוא נמצא בנסיגה משמעותית, ומאז 2022 מקומו הוטל בספק. הוא גבוה ושולט היטב ברחבה, אך התגובות שלו על קו השער כבר לא מספיק טובות, ומשחק הרגל שלו בעייתי מאוד. לכן, ברוב המשחקים עד בואו של פרץ עמד בין הקורות גווין באזונו הצעיר, שגדל במנצ’סטר סיטי ונחשב בזמנו להבטחה בקנה מידה משמעותי. משחק הרגל שלו איכותי, והוא ניחן באינסטינקטים מעולים, אך השליטה שלו ברחבה לא מושמת בלשון המעטה, והוא נוטה לבצע טעויות גסות בתדירות גבוהה מדי.

האוהדים מאסו בשניהם, והחיזוק בין הקורות הוגדר כקריטי ביותר בינואר. פרץ היה אמור לפתור את הבעיה – ונכון לעכשיו יש קונצנזוס לפיו הוא עושה זאת מעל ומעבר לכל הציפיות המוקדמות. מקארת’י נותר מחוץ לסגל, באזונו הושאל לסטוק ומיד נפצע. 400 אלף יורו ששולמו לבאיירן מינכן תמורת ההשאלה של פרץ לחצי עונה מהווים השקעה מזהירה במונחי עלות-תועלת, וכל האוהדים והפרשנים מושכנעים כי כדאי לסאות’המפטון לנצל את האופציה להחתים את השוער החדש שלהם באופן קבוע תמורת 8 מיליון יורו בקיץ, ללא קשר להצלחתה בנסיון לעלות לפרמייר ליג. 30 שנה אחרי שאיל ברקוביץ’ הגיע בהשאלה ממכבי חיפה וכבש את הלבבות, יש בסנט מריס אליל ישראלי חדש.

אגב, יש בסגל סאות’המפטון שחקן נוסף שיכול היה תיאורטית לייצג את ישראל. לקשר פין אזאז, שנולד בלונדון ומשחק בנבחרת אירלנד, שורשים ישראלים וניתן היה להעניק לו תעודת זהות כחולה. הוא הגיע לקדושים ממידלסברו בקיץ האחרון והפך לשחקן מרכזי מאוד במערך. אחרי שהבקיע את שער הניצחון על נוריץ’, שיבח אזאז את חברו הישראלי: “פרץ מדהים. הוא ביצע כל כך הרבה הצלות, והיו כל כך הרבה רגעים בהם הוא הרגיע אותנו. אני נהנה מאוד לשחק איתו. הוא תוספת כוח פנטסטית מבחינתנו”. כל האוהדים והעיתונאים שמסקרים את הקבוצה מסכימים איתו לחלוטין.

דניאל פרץ (IMAGO)

באנגליה כבר מהללים את פרץ: “יש לו מנטליות חזקה מאוד”

העיתונאי אלפי האוס מהעיתון דיילי אקו מספר: “לדניאל אינסטינקטים מצוינים. חשוב מכך, יש לו מנטליות חזקה מאוד. הוא לא מתרגש אם הוא עושה טעות, וממשיך הלאה כאילו דבר לא קרה. הוא בטוח מאוד בעצמו ומקרין את הביטחון הזה על הסביבה. זה עוזר מאוד להגנה, ומדובר בשדרוג משמעותי בהשוואה לבאזונו. לגווין יש היסטוריה ארוכה של שגיאות, והוא פשוט לא טוב כמו פרץ בכל הקשור להצלות”.

העיתונאי ג’ורג’ ריס-ג’וליאן קובע: “לסאות’המפטון הייתה בעיה מהותית בעמדת השוער, ופרץ פתר אותה. יש לו תרומה משמעותית מאוד לכך שהקבוצה עלתה מהתחתית לצמרת. מרשים במיוחד כיצד הוא מתקשר עם שחקני ההגנה, מייעץ להם ומחדיר בהם מוטיבציה. הוא הצליח הרבה מעבר לציפיות שלי, והאוהדים ממש רוצים שיישאר לקראת העונה הבאה. אפשר לומר שהוא הפך ליקיר האוהדים באופן כמעט מיידי. היו לו כמה פעולות לא מוצלחות במשחקים הראשונים, והוא שגה קצת ביציאה לכדורי גובה, אבל אפשר להבין זאת אחרי שלא שיחק במשך תקופה ארוכה. זה כבר לא רלוונטי, והוא כבר לא חלוד בכלל”.

העיתונאי כריסטיאן לאבגרוב אומר: “פרץ הוא הגורם המרכזי לכך שסאות’המפטון משתלבת במאבק על המקום בפלייאוף. הוא הציל את הקבוצה פעמים רבות ברצף המשחקים ללא הפסד, וממוצע הספיגות ירד באופן דרמטי. חשוב לציין שהוא מתאים מאוד לשיטת המשחק של הקבוצה. הוא שולט היטב בכדור ברגליים, ויודע מתי לפתח מסירות קצרות ומתי עדיף לשלוח כדורים ארוכים כדי לשחרר את הלחץ. הוא טוב יותר מהשוערים הקודמים בכל הפרמטרים. לפני שהגיע, היו לנו 4 משחקים ללא ספיגה במשך חצי שנה. איתו יש כבר 6 משחקים כאלה תוך חודשיים. הוא מתאים למשחקים הפיזיים בליגת המשנה, שולט ברחבה היטב, לא מפחד לצאת מהקו במצבים הנייחים ועוזר מאוד לבלמים. המאמן טונדה ארקט סמך עליו מהיום הראשון, וברור שזה עזר לו להתאקלם. הוא הולך ומשתפר עם כל שבוע שעובר”.

דניאל פרץ ושחקני סאות'המפטון חוגגים בסיום (רויטרס)

האמון שהשוער מקבל והדרך לפרמייר ליג

האמון מצד אקרט היה חיוני עבור פרץ. אפשר לדון לגבי כדאיות הישיבה על ספסל בבאיירן מינכן במשך שנתיים, אבל השיקולים בעד המעבר לאלופת גרמניה ברורים לחלוטין, וההתנסות לצד מנואל נוייר הועילה לפרץ. לעומת זאת, ההשאלה להמבורג בקיץ האחרון הייתה שגויה, ולא ממש ברור מדוע סבר הישראלי שיזכה באפודה הראשונה על חשבון הגיבור המקומי דניאל הוייר פרננדס. שוער חייב לעבור בהשאלה רק לקבוצה בה יהיה לו סיכוי גבוה מאוד לשחק, ואופציית סאותהמפטון הייתה נכונה עבור פרץ, גם אם מדובר בליגת המשנה. לא ניתן אפילו לומר שהוא חזר לעצמו, כי לא ילו הזדמנות להוכיח את כישוריו בקבוצה הקודמת. בדרום אנגליה הוא משחק על בסיס שבועי כבאנקר בהרכב, וההופעות מדברות בעד עצמן.

הדרך לפרמייר ליג לא תהיה פשוטה כלל. הפתיחה הגרועה לא הותירה לסאותהמפטון סיכוי להיאבק על עליה אוטומטית משני המקומות הראשונים, והיא עשויה לסיים במקום החמישי בתסריט האופטימי ביותר. אם תהיה שישית, היא תפגוש בחצי הגמר את איפסוויץ’, מידלסברו או קובנטרי, ואלה יריבות חזקות – וכנראה עדיפות. אחת מהן גם אמורה להיות היריבה בגמר אם סאותהמפטון תדורג חמישית ותעלה לשם. ואולם, הסיכוי בהחלט קיים, והאוהדים מפתחים ציפיות גבוהות לנוכח התנופה החיובית. גם אם תישאר בליגת המשנה, הגיוני כי ישתלם לפרץ להישאר במועדון בו הוא מוערך לקראת העונה הבאה, אבל את ההחלטות הסופיות כדאי לקבל במאי. בינתיים, פרץ מתרכז במשחק הבא מול אוקספורד בשבת, והאוהדים מקווים שישמור שוב על רשת נקיה.