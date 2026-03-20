"עכשיו מתחיל רגע האמת": בהפועל ת"א מרוצים

אם עד לפני כחודש היה אפשר לומר שהפועל תל אביב במשבר, כעת אפשר להגיד בדיוק את ההפך. האדומים לא רק יצאו מזה, אלא הפכו את המצב לחלוטין ואתמול (חמישי) רשמו ניצחון רביעי ברציפות ביורוליג, הפעם עם 91:109 על בולוניה בסופיה.

הפנים של מחזיקת היורוקאפ כבר קדימה, כאשר יש עוד מטרות להשיג ובעיקרון הלו”ז הקשה מתחיל עכשיו. חניכיו של דימיטריס איטודיס במקום הרביעי וכן עלו מקום אחד, אך נותר להם לא לפי סדר מונאקו, מכבי ת”א, אולימפיאקוס, פנרבחצ’ה, פנאתינייקוס וריאל מדריד, בנוסף לבולוניה.

בחזרה למשחק, במועדון היו מרוצים מאוד מעוד משחק נפלא, הפעם גם עם יכולת: “זה היה הכדורסל הטוב ביותר שלנו בארבעת הניצחונות הללו, שטפנו את הפרקט. כולם היו טובים, כולם נגעו בכדור, לא היה רגע אחד מתחילת המשחק שלא היינו בשליטה מלאה. הפנים לריאל, עכשיו מתחיל האתגר האמיתי שלנו”.

דן אוטורו (הפועל ת"א)

קרע בשריר לאודיאסי, גינת בחוץ לפחות לחודש

מבחינת פציעות, החדשות הרעות עבור הפועל תל אביב הן שהיא גילתה שטאי אודיאסי סובל מקרע בשריר התאומים, מה שיגרום לו להיעדר בתקופה הקרובה ולהחמיץ את המשחקים הקרובים, כולל השבוע הכפול הקרוב. במועדון אף שוקלים לשלוח אותו למומחה בחו”ל. בכל מקרה, תומר גינת צפוי להיעדר לכל הפחות חודש מהיום.

בנושא הזה, בהפועל תל אביב מחמיאים רבות לצוות על כך שבנו סגל ארוך, כאשר בתקופה של לא מעט פציעות ואפילו היעדרויות כמו של ליוואי רנדולף וקסלר אדוארדס במשחק הקודם מסיבות חוקתיות לרשות איטודיס תמיד עומד סגל עמוק: “חד משמעית אחת הסיבות שאנחנו בצמרת זה הסגל הארוך, הרבה צחקו שהבאנו 19 שחקנים בקיץ, זה מפתח אדיר להצלחה שלנו וכך זה ימשיך להיות”.

הבלאנקוס הודיעו באופן רשמי שהמפגש נגד הפועל תל אביב ייערך ללא קהל, כאשר לאחר ריאל האדומים יפגשו את בסקוניה שהודיעה את אותו הדבר. מי שקיבלו מחמאות באדום על המשחק מול בולוניה הם ג’ונתן מוטלי וקסלר אדוארדס: “רצינו שמוטלי ינוח, אבל הוא היה חייב לשחק והוא בא לטרוף מההתחלה. אדוארדס בינגו, בדיוק מה שהיה חסר לנו”.

קולין מלקולם (הפועל IBI תל אביב)

אדוארדס: “מה שצריך אעשה”

אדוארדס שיתף בסיום: “באנו ברצינות, התרכזנו בעצמנו ורצינו לבוא במיינדסט הנכון, לחלוק את הכדור. הריבאונד שלי? לדעתי זה אחת הסיבות שהביאו אותי, להביא אנרגיה, הגנה, ריבאונד, מה שצריך אני אעשה, זו דרך מצוינת עבורי לתרום”.

איש וויינרייט הוסיף: “מתחילת המשחק, אולי היה קצת בהתחלה שהיו להם קצת סלים קלים, אבל ננעלנו מהר מאוד ואחרי טיים אאוט יצאנו לריצה. היה משחק טוב סך הכל, אדוארדס תרם המון, הוא עדיין לומד והיה בסך הכל משחק טוב. הפנים למשחק הבא, יש משחק גדול ביום שלישי נגד קבוצה מצוינת”.