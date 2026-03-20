מבחן ענק לסולומון: משחקי רבע גמר הקונפרנס

שמונה משחקים שוחקו היום (חמישי), וסידרו לנו את התמונה המלאה לרבע גמר הקונפרנס ליג, כשנותר נציג ישראלי אחד במפעל, מנור סולומון שמשחק בפיורנטינה. בנוסף לוויולה, א.א.ק אתונה, קריסטל פאלאס, מיינץ, אלקמאר, ראיו וייקאנו, שחטאר דונייצק ושטרסבורג, ימשיכו להילחם על הגביע השלישי בחשיבותו באירופה, המבטיח גם מקום בליגה האירופית בעונה הבאה.

עושים סדר

נתחיל מהקבוצה עם הנציגות הישראלית, כשהסגולים הצליחו לנצח 2:4 את ראקוב הפולנית בסיכום שני המשחקים. כזכור, סולומון לא שותף בשני המשחקים מאחר שנפצע בסיבוב לפני כן. קריסטל פאלאס הדיחה ישראלי אחר, יהב גורפינקל וא.א.ק לרנקה, עם 1:2 בסיכום. מיינץ הבטיחה העפלה עם 0:2, א.א.ק אתונה עם 2:4, אלקמאר הביסה 1:6, שטרסבורג המשיכה עם 2:3, שחטאר שרדה מותחן עם 3:4 וראיו וייקאנו עלתה אחרי 2:3.

המפגשים ברבע הגמר

ההגרלה סיפקה לישראלי ולפיורנטינה אולי את המפגש הקשה ביותר מבין האופציות שנותרו, כשיפגשו קבוצה נוספת שנחשבת לפייבוריטית ללכת עד הסוף, קריסטל פאלאס. א.א.ק אתונה תפגוש את ראיו וייקאנו, מיינץ את שטרסבורג ואלקמאר את שחטאר דונייצק.

שחקני ראיו וייקאנו. יחגגו כל הדרך עד לזכייה היסטורית? (IMAGO)

קריסטל פאלאס – פיורנטינה

שחטאר דונייצק – אלקמאר

ראיו וייקאנו – א.א.ק אתונה

מיינץ – שטרסבורג

התאריכים כל הדרך אל הגמר

כלל המפגשים יקרו ב-9 באפריל, כשהגומלין ייערך שבוע לאחר מכן, ב-16 באפריל. חצאי הגמר יחלו גם כן בחודש אפריל, ב-30, כשהמפגש שיקבע מי תעפיל לגמר ייערך ב-7 במאי. הגמר הגדול ייערך ב-27 במאי באצטדיונה של ר.ב לייפציג בגרמניה.