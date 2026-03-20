יום שישי, 20.03.2026 שעה 00:59
276-1710אסטון וילה1
2619-2514גנק2
238-1710פורטו3
2311-2012בולוניה4
2313-2112סלטה ויגו5
228-1910ליון6
2210-2010מיטיולן7
2117-1712פרנצווארוש8
2117-1714פנאתינייקוס9
2011-2112נוטינגהאם פורסט10
208-1710בטיס11
206-1510פרייבורג12
207-1510בראגה13
1810-1710רומא14
1815-2012שטוטגרט15
178-810הכוכב האדום16
166-1110ויקטוריה פלזן17
1621-1912לודוגורץ18
1513-1412ליל19
1511-1210פנרבחצ'ה20
1518-1410יאנג בויז21
1419-1510סלטיק22
1217-1810פאוק סלוניקי23
1118-1410סטיאווה בוקרשט24
1122-1610דינמו זאגרב25
913-910בראן26
711-58שטורם גראץ27
714-68גו אהד איגלס28
615-118פיינורד29
613-98פ.צ. באזל30
615-108רד בול זלצבורג31
414-58גלאזגו ריינג'רס32
35-32שקנדיה33
36-32לך פוזנאן34
315-78ניס35
12-12סמסונספור36
15-22אברדין37
115-58אוטרכט38
115-48מאלמו39
122-28מכבי ת"א40
04-22סלובן ברטיסלבה41

נקבעו משחקי רבע הגמר בליגה האירופית

מתקרבות לתואר: פרייבורג נגד סלטה ויגו, פורסט מול פורטו, בטיס תפגוש את בראגה ואסטון וילה תשחק מול בולוניה. וגם: התאריכים וההצטלבויות עד הגמר

אייטור רויבאל חוגג עם אנתוני (רויטרס)
שלב שמינית הגמר בליגה האירופית הסתיים הלילה (בין חמישי לשישי) וכתוצאה מכך יש לנו את כל מפגשי רבע הגמר במפעל האירופי השני בטיבו. שמונה הקבוצות שצלחו את המפגשים הן: פרייבורג מגרמניה, אסטון וילה ונוטינגהאם פורסט מאנגליה, פורטו ובראגה מפורטוגל, בטיס וסלטה ויגו מספרד ובולוניה מאיטליה.

מפגשי הרבע וההצטלבויות בחצי

ברבע הגמר פרייבורג תפגוש את סלטה ויגו, בראגה תתמודד נגד בטיס, כאשר המנצחות משני המשחקים ייפגשו בחצי הגמר. בצד השני של ההגרלה, אסטון וילה מול בולוניה ופורטו נגד נוטינגהאם פורסט, כאשר הקבוצות שייצאו עם ידן על העליונה ממפגשים אלו, ייפגשו ביניהן על הכרטיס לגמר.

התאריכים עד לגמר הגדול

כמו שאנחנו רגילים בליגה האירופית כל המשחקים ישוחקו ביום אחד, יום חמישי. המפגש הראשון של רבע הגמר ייערך ב-9.4 ומשחקי הגומלין יהיו ב-16.4. משחקי חצי הגמר ייערו ב-30.4 והגומלין ב-7.5. הגמר הגדול יתקיים ביום רביעי, 20.5 באצטדיון בשיקטאש אשר באיסטנבול.

עושים סדר (השנייה מארחת את  הגומלין)

פרייבורג – סלטה ויגו

בראגה – בטיס

בולוניה – אסטון וילה

נוטינגהאם פורסט – פורטו

