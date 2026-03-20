יום שישי, 20.03.2026 שעה 02:27
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית

נקבעו משחקי רבע הגמר בליגה האירופית

מתקרבות לתואר: פרייבורג נגד סלטה ויגו, פורסט מול פורטו, בטיס תפגוש את בראגה ואסטון וילה תשחק מול בולוניה. וגם: התאריכים וההצטלבויות עד הגמר

אייטור רויבאל חוגג עם אנתוני (רויטרס)
שלב שמינית הגמר בליגה האירופית הסתיים הלילה (בין חמישי לשישי) וכתוצאה מכך יש לנו את כל מפגשי רבע הגמר במפעל האירופי השני בטיבו. שמונה הקבוצות שצלחו את המפגשים הן: פרייבורג מגרמניה, אסטון וילה ונוטינגהאם פורסט מאנגליה, פורטו ובראגה מפורטוגל, בטיס וסלטה ויגו מספרד ובולוניה מאיטליה.

מפגשי הרבע וההצטלבויות בחצי

ברבע הגמר פרייבורג תפגוש את סלטה ויגו, בראגה תתמודד נגד בטיס, כאשר המנצחות משני המשחקים ייפגשו בחצי הגמר. בצד השני של ההגרלה, אסטון וילה מול בולוניה ופורטו נגד נוטינגהאם פורסט, כאשר הקבוצות שייצאו עם ידן על העליונה ממפגשים אלו, ייפגשו ביניהן על הכרטיס לגמר.

התאריכים עד לגמר הגדול

כמו שאנחנו רגילים בליגה האירופית כל המשחקים ישוחקו ביום אחד, יום חמישי. המפגש הראשון של רבע הגמר ייערך ב-9.4 ומשחקי הגומלין יהיו ב-16.4. משחקי חצי הגמר ייערו ב-30.4 והגומלין ב-7.5. הגמר הגדול יתקיים ביום רביעי, 20.5 באצטדיון בשיקטאש אשר באיסטנבול.

עושים סדר (השנייה מארחת את  הגומלין)

פרייבורג – סלטה ויגו

בראגה – בטיס

בולוניה – אסטון וילה

נוטינגהאם פורסט – פורטו

