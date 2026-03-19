"הקבוצה באה בגישה רצינית, שיחקנו טוב"

על רקע עצירת הליגה המקומית בשל המלחמה שהחלה בתחילת החודש, הפועל ת”א המשיכה הערב (חמישי) את היכולת המרשימה ביורוליג עם 91:109 מהדהד על וירטוס בולוניה.

דימטריס איטודיס אמר בסיום: “היינו טובים יותר לאורך כל המשחק, נכון שבבולוניה חסרים כמה שחקנים אבל גם לנו חסרים שניים. הקבוצה באה בגישה רצינית, שיחקנו כדורסל טוב והשגנו את הניצחון. אין לנו ליגה מקומית בשלב זה, אנחנו מתאמנים ברצינות ורוצים להמשיך ולהשתפר”.

“יש עליות וירידות במהלך עונה, אבל אנחנו תמיד מנסים לשמור על התבנית ועל יציבות”, סיכם המאמן.

“כל מה שהיה היסטוריה, צריכים להסתכל רק קדימה”

דן אוטורו אמר בסיום: ״אני והחברים לקחנו היטב את ההזדמנות לצאת ולהתחרות. אנחנו מסתכלים תמיד משחק אחד קדימה, והיינו אגרסיביים מהדקות הראשונות. ידענו שווירטוס מגיעה חסרה, ואנחנו מצדנו לקחנו שליטה מהרגע הראשון. ידענו שבמחצית השנייה יכולה להיות ירידת מתח, אבל נשארנו בפוקוס והשגנו את הניצחון החשוב. כל מה שהיה היסטוריה, צריכים להסתכל רק קדימה. מרוכזים רק לגבי ההמשך״.