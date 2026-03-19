361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"הקבוצה באה בגישה רצינית, שיחקנו טוב"

איטודיס סיכם את ה-91:109 המרשים של הפועל תל אביב על וירטוס בולוניה: "מנצלים את זה שאין ליגה לשיפור באימונים". אוטורו: "מסתכלים רק קדימה"

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
על רקע עצירת הליגה המקומית בשל המלחמה שהחלה בתחילת החודש, הפועל ת”א המשיכה הערב (חמישי) את היכולת המרשימה ביורוליג עם 91:109 מהדהד על וירטוס בולוניה.

דימטריס איטודיס אמר בסיום: “היינו טובים יותר לאורך כל המשחק, נכון שבבולוניה חסרים כמה שחקנים אבל גם לנו חסרים שניים. הקבוצה באה בגישה רצינית, שיחקנו כדורסל טוב והשגנו את הניצחון. אין לנו ליגה מקומית בשלב זה, אנחנו מתאמנים ברצינות ורוצים להמשיך ולהשתפר”.

“יש עליות וירידות במהלך עונה, אבל אנחנו תמיד מנסים לשמור על התבנית ועל יציבות”, סיכם המאמן.

“כל מה שהיה היסטוריה, צריכים להסתכל רק קדימה”

דן אוטורו אמר בסיום: ״אני והחברים לקחנו היטב את ההזדמנות לצאת ולהתחרות. אנחנו מסתכלים תמיד משחק אחד קדימה, והיינו אגרסיביים מהדקות הראשונות. ידענו שווירטוס מגיעה חסרה, ואנחנו מצדנו לקחנו שליטה מהרגע הראשון. ידענו שבמחצית השנייה יכולה להיות ירידת מתח, אבל נשארנו בפוקוס והשגנו את הניצחון החשוב. כל מה שהיה היסטוריה, צריכים להסתכל רק קדימה. מרוכזים רק לגבי ההמשך״.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
