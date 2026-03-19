ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ועדת האתיקה של פיפ"א נגד מנכ"ל המנהלת

חשיפה: דו"ח חריף של הוועדה קובע כי שיתוף מאמר של המנכ"ל לשעבר, ניקולס לב, במלחמה מהווה "הפגנה לא ספורטיבית". בפיפ"א טוענים: "ניצול פלטפורמה"

ניקולס לב (איציק בלניצקי)
ביקורת חריפה מצד רשויות הכדורגל הבינלאומיות נגד מנכ"ל מנהלת הליגות לכדורגל בישראל לשעבר, ניקולס לב. דו”ח של ועדת האתיקה של פיפ"א חושף עמדה נחרצת נגד התנהלותו של לב בעקבות פוסט שפרסם ברשת החברתית לינקדאין במהלך המלחמה. על פי הדו”ח, המעשים המיוחסים למנכ"ל מהווים הפרה של ערכי היסוד של הכדורגל העולמי.

בדו"ח מיוחד של פיפ"א שפורסם בספטמבר 2024 על ידי עורכי הדין, חורחה איברולה הספרדי, וד"ר מדלינה דיאקונו הרומניה, הם ציינו בין השאר כי : “בהתאחדות הפלסטינית כי בכמה פוסטים ברשתות החברתיות של מנהלים ומועדונים בכדורגל הישראלי, כמו פוסט בלינקדאין של מנכ"ל מנהלת הליגות לכדורגל (ניקולס לב, ג.ל.) ומכבי נתניה בפייסבוק, מעידים על תמיכה חזקה ברצח העם בעזה”.

פגיעה בערכי השלום של פיפ"א

הוועדה התייחסה בדבריה למאמר ששיתף לב, אשר יצא באופן מפורש נגד הפסקת אש והפוגות הומניטריות. בדוח נכתב כי "המאמר פורסם במהלך מערכה צבאית פעילה ושנויה במחלוקת עזה בעזה, והוא טוען במפורש נגד הפסקת אש, למרות ההכרה במותם של אלפי פלסטינים ובהשפעה מסכנת החיים של המצור הישראלי".

לפי קביעת הוועדה, עצם שיתוף התוכן ללא הסתייגות מהווה בעיה אתית קשה. "על ידי שיתוף מאמר זה ללא פרשנות, סייג או הבעת דאגה הומניטרית, מר לב הפועל בתוקף תפקידו הרשמי השתמש בפלטפורמה המזוהה עם הכדורגל כדי לאמץ נרטיב פוליטי ומיליטריסטי".

"היעדר שפה ממתנת"

עוד עולה מהדוח כי ההחלטה של לב לפרסם את הדברים בסטטוס הרשמי שלו כמנכ"ל המנהלת עומדת בסתירה לסעיף 5 לתקנון פיפ"א, העוסק בקידום יחסי שלום וידידות. הוועדה הדגישה כי "היעדר כל שפה ממתנת, כגון קריאות לאיפוק או הכרה בעקרונות הומניטריים, הופך את הפוסט לא רק לטעון פוליטית אלא גם לבעייתי מבחינה אתית".

לסיכום, הוועדה קבעה כי מדובר בכישלון מקצועי וערכי. "הדבר משקף כישלון בשמירה על ערכי המשחק ההוגן, הנאמנות והיושרה הנדרשים לפי סעיף 13(1) לקוד המשמעתי של פיפ"א".

כאמור לב כבר לא משמש יותר כמנכ"ל המנהלת לאחר שעזב את תפקידו.

