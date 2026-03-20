כחול, לבן ומשוגע: הדרבי שכובש את ה-NCAA

בעוד שעות ספורות, כשמיליוני צופים ברחבי העולם ייצמדו למסכים, חובבי הכדורסל בישראל ירגישו גאווה מיוחדת. טורניר הNCAA, "מרץ המשוגע", הוא המקום שבו נולדים כוכבים והשנה הכוכבים האלו מדברים עברית.

על הפרקט בסנט לואיס ייכתב פרק חדש וחסר תקדים: שני שחקנים שגדלו פה, במגרשים של ליגת העל והנוער, נפגשים ראש בראש בטורניר הכדורסל האינטנסיבי והמרגש שיערך הלילה (01:35, בין שישי לשבת, שידור ישיר בערוץ ONE).

מצד אחד עומר מאייר, שמייצג את האימפריה של פרדו, ומהצד השני יואב ברמן, המנהיג של הסינדרלה המפתיעה מקווינס. זה לא רק משחק על כרטיס לסיבוב השני, זהו מפגן כוח של דור העתיד של הכדורסל הישראלי בלב הקונצנזוס האמריקאי.

יואב ברמן בראיון לקראת דרבי הישראלים

פרדו: האימפריה רעבה לתיקון

מכללת פרדו מגיעה לטורניר הנוכחי כמעצמה מוכחת. אחרי ההפסד הכואב בגמר בשנת 2024, החבורה של מאט פיינטר רעבה לתיקון. ה"בוילרמייקרס" סיימו עונה סדירה מרשימה במאזן של 27 ניצחונות מול 8 הפסדים, כולל זכייה יוקרתית באליפות טורניר ה-Big Ten.

עבור עומר מאייר, עונת הפרשמן היא מסע למידה מרתק. למרות שהוא עולה מהספסל ברוטציה עמוקה, מאייר הספיק להראות ניצוצות של חוצפה ישראלית וחכמת משחק כשהוא מעמיד ממוצעים של כ-6 נקודות ב-14 דקות למשחק. פרדו מדורגת כ-Seed 2 והיא נחשבת לאחת הפייבוריטיות הגדולות להגיע לפיינל פור כשהיא נשענת על ההיסטוריה המפוארת של המכללה ועל הרכז הטוב ביותר בליגה, בריידן סמית'.

עומר מאייר זורק. פרדו מגיעה כמעצמה מוכחת (IMAGO)

עומר מאייר אמר ל-ONE לקראת המשחק: "התרגשות גדולה, מרץ המשוגע זה אירוע שראיתי עוד מגיל צעיר וזה היה מדהים ואני מתרגש להיות חלק ממנו. יש בי גם ביטחון, אני יודע שאני מוכן ושהקבוצה מוכנה. נעשה מה שאפשר כדי ללכת הכי רחוק שיש. מדהים לייצג את ישראל בתקופה שכזאת, אנחנו רואים את הנציגים שלנו ב-NBA ובכל העולם וזה מדהים להיות חלק מזה. אני מרגיש את התמיכה ורואה את ההודעות, מדי פעם שומע פה עברית וזו הרגשה מדהימה, משהו שתמיד חלמתי עליו. זה שדווקא במעמד כזה אני פותח נגד יואב, שחקן ישראלי, זה מראה כמה הכדורסל שלנו מתפתח ושיש לנו המון שחקנים טובים. גאווה".

סוכנו של מאייר, נדב מור, שיתף: "ההתרגשות גדולה, זה רגע באמת מיוחד. שיא העונה ועומר מגיע מוכן ומפוקס. הוא עבד קשה כל העונה, גם ובעיקר כשפחות הלך לו וזו הגדולה שלו. אין לי ספק שעומר מוכן לעזור לקבוצה להגיע כמה שיותר רחוק בטורניר".

עומר מאייר. "אני מוכן והקבוצה מוכנה" (IMAGO)

קווינס: הסינדרלה שכבר עשתה היסטוריה

מהצד השני ניצבת מכללת קווינס (Queens University of Charlotte), והסיפור שלה לא פחות ממדהים. זוהי שנתה הראשונה בלבד של התוכנית כחברה מלאה בדרג הראשון (Division I) שבו היא זכאית להשתתף בטורניר, והיא כבר היממה את כולם. הרויאלס זכו באליפות מחוז ה-ASUN לאחר ניצחון דרמטי בהארכה בגמר וסיימו את העונה במאזן 13:21.

הנציג שלנו שם, יואב ברמן, הוא סיפור הצלחה אדיר. בעונתו השנייה (Sophomore), ברמן הפך לאחד העמודים המרכזיים של הקבוצה. הוא פתח ב-29 משחקים, קלע 12.6 נקודות למשחק והוסיף כמעט 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. עבור קווינס, המדורגת 15, עצם ההגעה לטורניר היא הישג חסר תקדים, אבל עם היכולת של ברמן והתקפה שקולעת כמעט 85 נקודות למשחק, הם ממש לא מתכוונים להיות רק תפאורה.

יואב ברמן שיתף בתחושות שלו לקראת הטורניר: "עד כה אני חושב שהייתה לנו עונה יחסית טובה. הגענו למקום השלישי בקונפרנס שלנו והייתה לנו הצלחה בטורניר. אני לא חושב שהפתענו הרבה אנשים כי היו מאיתנו ציפיות, גם מהתקשורת וגם מהמאמנים. לא הפתענו את עצמנו, ידענו מהקיץ שאנחנו מוכשרים והתחברנו בהמשך העונה. באופן אישי? הכי השתפרתי בקבלת ההחלטות שלי. יצא לי לשחק הרבה יותר עם הכדור, לשחק גם כרכז ופיק אנד רול. שיפרתי את הסיומת שלי והפכתי לסוג של גארד. עונה שנייה שלי פה והיא מוצלחת, בחרתי להישאר כי הרגשתי אמון מהצוות, שאוכל להתפתח ולהיות משמעותי. גם הגנתית אני מרגיש שיפור ואני רוצה להמשיך להשתפר. האמת שלא דיברתי עם עומר לפני המשחק, אני מתרגש לפגוש אותו. תמיד נחמד לשחק נגד ישראלי פה".

יואב ברמן. "לא דיברתי עם עומר לפני המשחק, מתרגש לפגוש אותו" (רויטרס)

המפתחות לניצחון

על הנייר פרדו עדיפה בכל פרמטר פיזי, במיוחד בצבע. עם זאת, קווינס היא אחת מקבוצות השלשות הטובות ב-NCAA, עם מעל ל-10 שלשות למשחק. אם הרויאלס יתפסו יום קליעה משוגע מחוץ לקשת והגארדים כמו נאסיר מאן וברמן יצליחו לייצר נקודות במעבר, אנחנו עשויים לקבל את הסנסציה של הטורניר.

מנגד, מאייר וחבריו בפרדו יודעים שהלחץ עליהם. הם ינסו להכתיב קצב איטי יותר ולנצל את היתרון האיכותי של בריידן סמית' וטריי קאופמן רן.

בין אם פרדו תמשיך לסיבוב השני ובין אם קווינס תדהים את העולם, דבר אחד בטוח: הכדורסל הישראלי כבר ניצח. הלילה בשעה 01:35 (שעון ישראל), חובבי הכדורסל, ולא רק הם, יהיו עם העיניים על סנט לואיס.