גורפינקל הודח מהקונפרנס ליג, ניצחון לנחמיאס

הכדורגל הישראלי אומנם מושבת כמעט מזה שלושה שבועות בעקבות המלחמה עם איראן והירי הרקטי לעבר שטח ישראל, אך ברחבי העולם הלגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה כשהיום (חמישי) מספר שחקני הגנה מרחבי אירופה עלו לכר הדשא.

# אחד משני הנציגים האחרונים שלנו במפעלים האירופיים, יהב גורפינקל, סיים את דרכו בקונפרנס ליג אחרי שיחד עם קבוצתו, א.א.ק לרנקה אליה הצטרף בינואר האחרון, הודחה על ידי קריסטל פאלאס בתום הארכה. המגן השמאלי עלה למגרש בדקה ה-79 וניסה לעזור לחבריו, שהיו בפיגור שחקן אחרי שאקס מכבי תל אביב אנריק סבוריט הורחק, אבל ללא הצלחה. קודם לכן, הספרדי הוותיק העניק את השוויון שהוביל את המשחק ל-30 דקות נוספות.

# בבולגריה, עידן נחמיאס ולודוגורץ מסרבים להרים ידיים וממשיכים להילחם על האליפות כשהביסו 1:5 את ספרטק וארנה. הבלם עלה לכר הדשא בדקה ה-61, כשקבוצתו נותרה בעשרה שחקנים ולוח התוצאות הראה על 0:4 וסייע לחבריו לשמור על היתרון המבטיח כשהפער מלבסקי סופיה הראשונה ירד לפחות זמנית, לשש נקודות.

# ברומניה, ניקיטה סטויאנוב ודינמו בוקרשט המשיכו עם המשבר אחרי שהפסידו 1:0 לאוניברסיטטה קראיובה, כשהיריבה שיחקה לאורך מחצית שלמה בעשרה שחקנים אחרי שהמגן השמאלי ניקוסור באנקו הורחק. הבלם הישראלי הצעיר השלים 90 דקות אצל דינמו, שרשמה הפסד שני רצוף מפתיחת הפלייאוף העליון בליגה הרומנית, והפסד רביעי בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות.