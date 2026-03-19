יום שישי, 20.03.2026 שעה 02:38
כדורסל עולמי  >> יורוליג

עלתה מקום אחד: מצבה של הפועל ת"א ביורוליג

האדומים גם רשמו ניצחון 4 ברצף וגם ראו את ולנסיה מועדת בדרך למקום ה-3, כשהם בשוויון הפסדים לאולימפיאקוס וריאל ורק מאחור בגלל המפגשים הישירים

קולין מלקולם (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב לא רק שיצאה מהמשבר, אלא היא הפכה אותו לחלוטין וכעת המומנטום אדיר. האדומים השיגו ניצחון רביעי ברציפות ביורוליג הערב (חמישי) נגד בולוניה ובכך שיפרו את הסיכוי לסיים בין שש הראשונות, המטרה שהוגדרה בתחילת העונה כדי להבטיח עונה נוספת במפעל היוקרתי.

אז החדשות הטובות של הפועל תל אביב לא רק הגיעו מהארנה בסופיה, אלא גם מוולנסיה שם הקבוצה המקומית הפסידה לוולנסיה. כעת, לאדומים יש 11 הפסדים ולספרדים 12. זה אומר שהפועל תל אביב עקפה את הקבוצה עליה גברה בחצי גמר היורוקאפ אשתקד, גם עם משחק חסר.

10 הראשונות ביורוליג

מקום 1: פנרבחצ’ה – 31 משחקים, 22 ניצחונות, 9 הפסדים
מקום 2: אולימפיאקוס – 33 משחקים, 22 ניצחונות, 11 הפסדים
מקום 3: ריאל מדריד – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 11 הפסדים
מקום 4: הפועל ת”א – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 11 הפסדים
מקום 5: ולנסיה – 32 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 6: הכוכב האדום בלגרד – 31 משחקים, 18 ניצחונות, 13 הפסדים
מקום 7: מונאקו – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 8: ברצלונה – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 9: פנאתינייקוס – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 10: ז’לגיריס – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים

המשחקים שנותרו להפועל ת"א

24.3 – ריאל מדריד (חוץ)
27.3 – באסקוניה (חוץ)
2.4 – פנאתינייקוס (בית)
7.4 – פנרבחצ'ה (בית)
9.4 – אולימפיאקוס (בית)
12.4 – מכבי ת"א (חוץ)
17.4 – מונאקו (חוץ)

