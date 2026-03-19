נוער: 4:4 להפועל ת״א והפועל ר״ג במשחק אימון

קבוצות נוער מרחבי הארץ ממשיכות לקיים משחקי אימון, בתקווה ובשאיפה לחזור בקרוב למעגל משחקי הליגות וגביע המדינה. שני משחקים שנערכו היום במרכז הארץ הניבו יחדיו כמות דו-ספרתית של שערים.

הפועל ת"א – הפועל ר"ג 4:4

סגנית מוליכת ליגת העל, הפועל ת"א, התייצבה למשחק אימון ביתי שני בתוך יומיים. לאחר הניצחון 1:2 על בני יהודה (בו שולבו שחקנים רבים ילידי 2009), גם היום הופיעו האדומים עם סגל שופע בשחקנים שעלו מקבוצת נערים א' כדי לתפוס את מקומם של שחקני הנוער שהוקפצו לסייע לקבוצת הבוגרים.

הפועל ת"א עלתה ליתרון 0:1 מוקדם משער מהקרן של נועם ג'ורג', אך עשר הדקות האחרונות של המחצית הראשונה היו שייכות לאורחים מהלאומית: גבריאל פדלון ואוסיי קוואקי הפכו את התוצאה ל-1:2 לטובת הפועל ר"ג.

שחקני הנוער של הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

במחצית השנייה המשיכה רמת גן במומנטום ועלתה ליתרון מבטיח של 1:4 משערים של נועם שנהב ואוראל צ'קולו. בנקודה זו החל הקאמבק האדום: מקאי בנבניסטי צימק בפנדל, רז תמר הוסיף שער נוסף מהנקודה הלבנה, ובשלהי המשחק היה זה עילאי מליחי (יליד 2009) שקבע את תוצאת הסיום הדרמטית – 4:4.

במשחק הניצחון של קבוצת הבוגרים 2:3 על הפועל כפר סבא, שנערך זמן קצר לפני משחק קבוצת הנוער, השתלבו שמונה שחקנים משורות קבוצת הנוער של הפועל ת"א ושחקן אחד משורות קבוצת נערים א', נועם דברשוילי. בקרב שחקני הנוער, שלקחו במשחק פתח בהרכב החלוץ עומרי לוי, מהספסל עלו אלון מוסקוביץ׳ (כבש את שער הניצחון), רון תלמי (בישל את שער הניצחון), רביד אוליצקי (סחט פנדל), גיאורגי קופרבה, ירין שיוביץ׳, איליי מורי ועופר גלברד.

הרכב הפועל ת"א: נועם דר (2009), רואי אוחנה, ג'מאל עבדל נור (2009), ולנטין קודזין (2009), תמיר פונס (2009), איתן בר יוסף (2009), יותם כלפה (2010), נועם ג'ורג', שחר נחום ואור מסיקה.

מכבי פ"ת – מכבי הרצליה 0:4

מחזיקת גביע המדינה לנוער, מכבי פ"ת (המדורגת חמישית בליגת העל), פגשה את מכבי הרצליה, ששבה העונה לליגה הבכירה ומפתיעה לטובה כשהיא מרוחקת 13 נקודות מהקו האדום. בעוד משחק הליגה בין הקבוצות הסתיים ב-1:3 לפתח תקווה, היום התוצאה הייתה חד-צדדית עוד יותר עם 0:4 חלק.

שחקני הנוער של מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)

כבשו למכבי פ"ת: יניב פרץ (צמד), ליאם וינשטיין ויעקב זדה.

הרכב מכבי פ"ת: נועם בן דוד, ישי מגאמדוב, דניאל קייקו, גוליאנו גורירי, ים שפונט, גאווין כאראם, אורי היזמי, ליאם וינשטיין, מאור דימרי, יניב פרץ וגיל מידן. שותפו: יונתן מור, יעקב זדה, יונתן שטינברג, עומרי סעאת, רועי בלכר, עידו דרורי, דניאל שדה ויהלי קורנבליט.