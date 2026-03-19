עדיין אלופת אפריקה? ההטרלה של נבחרת סנגל

בליל שלישי האחרון עולם הכדורגל נדהם מההודעה הרשמית של התאחדות הכדורגל האפריקאית, שקבעה כי ניצחונה של סנגל בגמר אליפות אפריקה מבוטל ובמקומו הוענק למרוקו ניצחון טכני של 0:3. ההחלטה התקדימית הגיעה בעקבות ערעור של ההתאחדות המרוקאית שהתקבל במלואו, מה שהפך את המארחת לאלופת היבשת בצעד שזעזע את הענף וגרר תגובות רבות.

לאחר ההחלטה השנויה במחלוקת, שפסלה את הסנגלים, ההתאחדות הסנגלית הגיבה היום (חמישי) בהטרלה גדולה שהתפוצצה ברשתות החברתיות כאשר היא פרסמה את רשימת השחקנים שזומנו למשחקי הידידות הקרובים עם תמונה של המאמן שלה, פאפה תיאו, כשהוא עם גביע אליפות אפריקה.

“הנה רשימת 28 השחקנים שזומנו על ידי המאמן הלאומי פאפה תיאו למשחקי הידידות במרץ 2026: 28 במרץ נגד פרו בפאריס ו-31 במרץ נגד גמביה בדיאמניאדיו”, נכתב בפוסט של הסנגלים לצד רשימת השחקנים, בה גם מופיע בלמה של מכבי חיפה עבדולאי סק, בלי אזכור לגביע עצמו כשהתמונה מדברת בעד עצמה.

ההטרלה של סנגל (צילום מסך)

תזכורת לסערה בגמר

הסערה החלה בתוך תוספת הזמן כזכור, כאשר ברהים דיאס הוכשל ברחבה וה-VAR העניק למרוקו פנדל לא בהכרח מחויב למציאות. בתגובה, המאמן הסנגלי פאפה תיאו הורה לשחקניו לרדת מהמגרש במחאה שנמשכה דקות ארוכות, אירוע שנתפס על ידי ראשי ה-CAF כהפרה חמורה של התקנון וביזיון של מעמד הגמר החגיגי.

לאחר מכן, פאפא גיי כבש את שער הניצחון בדקה ה-94 בבעיטה אדירה מרחוק, מה שקבע את תוצאת המשחק ונתן את הניצחון החוקי לסנגלים, ניצחון שנלקח מהם. בפסיקתה אגב, ההתאחדות האפריקאית הסתמכה על סעיפים 82 ו-84 לתקנון האליפות, הקובעים כי עזיבת כר הדשא דינה הפסד טכני מיידי ללא קשר לתוצאה.