לעזרת הפועל תל אביב: ברצלונה גברה על ולנסיה

מחזור נוסף של היורוליג יצא לדרך היום (חמישי) עם מספר משחקים, כאשר התוצאה הראשונה הגיעה מדרבי ספרדי, שם ברצלונה ניצחה את ולנסיה בתום מותחן. בהמשך: אנדולו נגד מונאקו, אולימפיאקוס מול בסקוניה, באיירן מינכן נגד דובאי ופאריס מול פרטיזן בלגרד.

ולנסיה – ברצלונה 66:62

קרב ספרדי נגמר עם ניצחון גדול של הקטלונים אחרי מותחן נפלא, בתוצאה שללא ספק משרתת גם את הפועל תל אביב. כעת לוולנסיה יש 12 הפסדים, אחרי שרשמה הפסד שני ברציפות במפעל. מנגד, ברצלונה שבה למסלול אחרי שלושה הפסדים קשים במיוחד, ואולי יצאה מהמשבר. ג’ואן פארה הוביל עם 14 נקודות, ניל סאקו קלע 12 נק’ אצל המפסידה.