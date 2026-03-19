לעזרת הפועל תל אביב: ברצלונה גברה על ולנסיה

מחזור נוסף של היורוליג יצא לדרך היום (חמישי) עם מספר משחקים, כאשר התוצאה הראשונה הגיעה מדרבי ספרדי, שם ברצלונה ניצחה את ולנסיה בתום מותחן. לאחר מכן מונאקו ניצחה את אנדולו, אולימפיאקוס גברה על בסקוניה ודובאי ניצחה אצל באיירן מינכן. לסיום, פרטיזן בלגרד חגגה אצל פאריס.

ולנסיה – ברצלונה 66:62

קרב ספרדי נגמר עם ניצחון גדול של הקטלונים אחרי מותחן נפלא, בתוצאה שללא ספק משרתת גם את הפועל תל אביב. כעת לוולנסיה יש 12 הפסדים, אחרי שרשמה הפסד שני ברציפות במפעל. מנגד, ברצלונה שבה למסלול אחרי שלושה הפסדים קשים במיוחד, ואולי יצאה מהמשבר. ג’ואן פארה הוביל עם 14 נקודות, ניל סאקו קלע 12 נק’ אצל המפסידה.

אנדולו אפס – מונאקו 98:93

אין חמישה על חמישה באימון, המאמן עזב, וכמות האופי שהקבוצה מהנסיכות מראה פשוט יוצאת מגדר הרגיל. אחרי הניצחון המטורף על אולימפיאקוס, הצרפתים הצליחו לנצח גם באנדולו ולרשום ניצחון שני ברציפות, כדי לא לתת לברצלונהל לברוח. ג’ארון בלוסומגיים, מאת’יו סטראזל ואלפא דיאלו הובילו עם 17 נקודות כל אחד.

אולימפיאקוס – בסקוניה 80:90

אם הפועל תל אביב קיוותה לחדשות נוסף משאר המשחקים, אז זה לא קרה. היוונים רשמו ניצחון שני ברציפות ונשארו כמו האדומים על 11 הפסדים, והם עדיין במקום השני. הספרדים מהתחתית עוד נתנו פייט, אך רק עד לרבע האחרון. סשה וזנקוב היה מעל כולם עם 20 נקודות, ניקולה מילוטינוב הוסיף 17 משלו וטיילר דורסי תרם 15.

באיירן מינכן – דובאי 87:74

שני הצדדים באו אחרי הפסד, רק אחד חזר למסלול. הקבוצה מאסיה שייטה די בקלות במינכן בדרך למאזן של 17 ניצחונות ו-15 הפסדים, כשהיא נשארה צמודה מאוד לז’לגיריס שבמקום ה-10 ועדיין חולמת על פליי-אין. הבווארים לעומת זאת צריכים כבר נס כשזה היה הפסדם ה-19 העונה, ונראה שהם כבר לא במרוץ. דוויין בייקון הוביל עם 21 נקודות, מפיונדו קבנגלה הוסיף 16.

פאריס – פרטיזן בלגרד 90:81

אמנם זה כבר מאוחר מידי לעונה הזו, אבל הסרבים לגמרי התעוררו לחיים, לצערם רק שכבר חודש מרץ. האורחת השיגה ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג ורשמה ניצחון מספר 12 העונה כשהיא גם עלתה למאזן דומה לזה של היריבה שלה, אבל לא עקפה אותה. הסיבה? פאריס ניצחה בסיבוב הראשון ב-18 הפרש. זה היה ההפסד השני ברציפות של הצרפתים אחרי ההפסד להפועל ת”א, סטרלינג בראון הוביל את המנצחת עם 17 נקודות, ניק קלאת’ס הבריק עם 12 נק’ ו-10 אס’. 23 נק’ של נאדיר היפי לא הספיקו מנגד.