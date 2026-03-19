נבחרת ישראל בכדוריד ניצחה את גאורגיה 29:32

נבחרת ישראל בכדוריד רשמה הערב (חמישי) ניצחון 29:32 על נבחרת גאורגיה במפגש הראשון ביניהן בסיבוב השני של מוקדמות אליפות העולם. הכחולים-לבנים יגיעו עם יתרון למשחק הגומלין שיתקיים ביום שבת בשעה 14:00.

הנבחרת פתחה את המשחק ביכולת טובה ועלתה ליתרון 1:3 מהיר בגאורגיה בזכות נדב ניזרי, אך היריבה חזרה והשוותה ל-5:5. בהמשך, הגאורגים עלו ליתרון 7:9, אך הישראלים לא נתנו להם לברוח והמחצית הראשונה הסתיימה בפיגור קל של 16:15.

נדב ניזרי ודניאל מוסינדי הובילו את הנבחרת לפתיחת מחצית שנייה מעולה עם מהפך בריצה של 0:5. בהמשך, גם יואב למברוזו ויונתן דיין בלטו לטובה וקבעו 21:26 לישראל. 10 דקות לסיום הנבחרת הגדילה ליתרון שיא של 6 הפרש, כך שזו הייתה מחצית מצוינת של הישראלים מבחינה התקפית.

בדקות הסיום הגאורגים ניסו לחזור לעניינים, אבל בזכות משחק הגנה טוב מצידו של השוער יהב שמיר, שרשם 11 עצירות מתוך 38 זריקות, הנבחרת בכחול-לבן גם שמרה על היתרון. בסיום, הנבחרת של דויד פיסונרו ניצחה 29:32.

בין הכובשים לנבחרת ישראל: נדב ניזרי 8, יואב לומברוזו 6, דניאל מוסינדי 5 ויונתן דיין 5.

הנבחרת השיגה מקדמה טובה במפגש הכפול ויצטרכו להשלים את העבודה בגומלין. כעת הנבחרת הישראלית רחוקה עוד משחק אחד נוסף ממפגש נגד נבחרת ספרד בסיבוב השלישי של מוקדמות אליפות העולם.