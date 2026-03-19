ממשיך: עילאי רואש חתם עד 2029 במכבי חיפה

אלופת המדינה לנוער, מכבי חיפה, אמנם מחוץ למעגל המשחקים התחרותי בשל המצב הביטחוני, אך במועדון הירוק עובדים במרץ לקראת העונה הבאה. הקשר עילאי רואש (2008), שעלה העונה לקבוצת הנוער משורות קבוצת נערים א' והשתלב בהצלחה בקבוצת הנוער, חתם על חוזה המשך במועדון לתקופה של עונה אחת עם אופציה לשתי עונות נוספות, באמצעות סוכנו, אסף שוורץ.

רואש צפוי להתאחד בעונה הבאה עם מאמנו מהעונה שעברה בקבוצת נערים א', אדריאן רוצ'ט, שהוביל את הקבוצה לזכייה בגביע המדינה ולסגנות אליפות המדינה. רוצ'ט משמש העונה איש צוות בקבוצת הבוגרים ובעונה הבאה צפוי לחזור לקווים במקומו של איתי מרדכי, שצפוי להתמנות למנהל המקצועי במחלקת הנוער במקומו של עופר פביאן, שיסיים קדנציה בת ארבע עונות.

עילאי רואש החל את דרכו בקבוצת ילדים ג' של מ.ס כפר כמא, שם שיחק לצד בוגרים ממנו בשני שנתונים. עונה לאחר מכן החל הרומן שלו עם מכבי חיפה, כשהצטרף לקבוצת טרום א' משלוחת קצף, שם נסללה דרכו לדרך רצופה בקבוצות הילדים, הנערים והעונה בקבוצת הנוער.

עילאי רואש במעמד החתימה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

רואש: “אמשיך לתת הכל למען החולצה”, רפאלוב: “דור העתיד”

עילאי רואש, שכבש בעונה שעברה שבעה שערים ב-38 הופעות, זכה בזימון לנבחרת נערים א' ואף רשם שתי הופעות במשחקי מוקדמות אליפות אירופה - במשחק הניצחון 0:4 על מולדובה ובמשחק מול שוויץ - שהסתיים בתוצאת שוויון 2:2. כמו כן, רשם הופעה נוספת במשחק ידידות מול נבחרת הונגריה (2:2).

בעונה זו השתלב עילאי רואש בהצלחה בקבוצת הנוער, בשורותיה רשם 15 הופעות בזירה המקומית - בשלושה מהמשחקים רשם הופעה מלאה, ב-12 מהמשחקים שיחק באופן חלקי - בארבעה מהמשחקים פתח בהרכב ובשמונה אחרים עלה מהספסל. בזירה האירופאית עילאי רואש שותף במסע הקסם של הקבוצה במשחקי ליגת האלופות לנוער, ואף כבש שער בדו קרב הפנדלים בו ניצחה הקבוצה 1:3 את ברצלונה.

עילאי רואש במדי הנוער (חגי מיכאלי)

עילאי רואש הגיב על החתימה: "מאושר לחתום במקום בו גדלתי. אמשיך לתת הכל על המגרש ולמען החולצה הירוקה. יאללה מכבי". הסקאוט הראשי של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב: "כהמשך התהליך של הבטחת דור העתיד של מכבי חיפה, אנו מחתימים היום את עילאי. שחקן מוכשר שגדל במחלקת הנוער שלנו מאז שהיה בן 10. אנו כמובן נמשיך ונעניק לו את כל המעטפת להתפתחות שלו כשחקן".