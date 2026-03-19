כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

ממשיך: עילאי רואש חתם עד 2029 במכבי חיפה

נשאר ירוק: קשר קבוצת הנוער של הירוקים מהכרמל ימשיך במועדון: "מאושר לחתום במקום בו גדלתי". אדריאן רוצ'ט צפוי לאמן את קבוצת הנוער בעונה הבאה

עילאי רואש וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
אלופת המדינה לנוער, מכבי חיפה, אמנם מחוץ למעגל המשחקים התחרותי בשל המצב הביטחוני, אך במועדון הירוק עובדים במרץ לקראת העונה הבאה. הקשר עילאי רואש (2008), שעלה העונה לקבוצת הנוער משורות קבוצת נערים א' והשתלב בהצלחה בקבוצת הנוער, חתם על חוזה המשך במועדון לתקופה של עונה אחת עם אופציה לשתי עונות נוספות, באמצעות סוכנו, אסף שוורץ.

רואש צפוי להתאחד בעונה הבאה עם מאמנו מהעונה שעברה בקבוצת נערים א', אדריאן רוצ'ט, שהוביל את הקבוצה לזכייה בגביע המדינה ולסגנות אליפות המדינה. רוצ'ט משמש העונה איש צוות בקבוצת הבוגרים ובעונה הבאה צפוי לחזור לקווים במקומו של איתי מרדכי, שצפוי להתמנות למנהל המקצועי במחלקת הנוער במקומו של עופר פביאן, שיסיים קדנציה בת ארבע עונות.

עילאי רואש החל את דרכו בקבוצת ילדים ג' של מ.ס כפר כמא, שם שיחק לצד בוגרים ממנו בשני שנתונים. עונה לאחר מכן החל הרומן שלו עם מכבי חיפה, כשהצטרף לקבוצת טרום א' משלוחת קצף, שם נסללה דרכו לדרך רצופה בקבוצות הילדים, הנערים והעונה בקבוצת הנוער.

רואש: “אמשיך לתת הכל למען החולצה”, רפאלוב: “דור העתיד”

עילאי רואש, שכבש בעונה שעברה שבעה שערים ב-38 הופעות, זכה בזימון  לנבחרת נערים א' ואף רשם שתי הופעות במשחקי מוקדמות אליפות אירופה - במשחק הניצחון 0:4 על מולדובה ובמשחק מול שוויץ - שהסתיים בתוצאת שוויון 2:2. כמו כן, רשם הופעה נוספת במשחק ידידות מול נבחרת הונגריה (2:2).

בעונה זו השתלב עילאי רואש בהצלחה בקבוצת הנוער, בשורותיה רשם 15 הופעות בזירה המקומית - בשלושה מהמשחקים רשם הופעה מלאה, ב-12 מהמשחקים שיחק באופן חלקי - בארבעה מהמשחקים פתח בהרכב ובשמונה אחרים עלה מהספסל. בזירה האירופאית עילאי רואש שותף במסע הקסם של הקבוצה במשחקי ליגת האלופות לנוער, ואף כבש שער בדו קרב הפנדלים בו ניצחה הקבוצה 1:3 את ברצלונה.

עילאי רואש הגיב על החתימה: "מאושר לחתום במקום בו גדלתי. אמשיך לתת הכל על המגרש ולמען החולצה הירוקה. יאללה מכבי". הסקאוט הראשי של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב: "כהמשך התהליך של הבטחת דור העתיד של מכבי חיפה, אנו מחתימים היום את עילאי. שחקן מוכשר שגדל במחלקת הנוער שלנו מאז שהיה בן 10. אנו כמובן נמשיך ונעניק לו את כל המעטפת להתפתחות שלו כשחקן".

