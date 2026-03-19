19.03.2026
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

פיפ"א דחתה את דרישת ההתאחדות הפלסטינית

בשורה לישראל: אחרי התלונה שהוגשה על כך שקבוצות ישראליות משחקות בטריטוריה של ההתאחדות הפלסטינית ללא הסכמתה, בפיפ"א קיבלו החלטה שלא לבצע צעדים

עומר אצילי ואור בלוריאן (רדאד ג'בארה)
לפני מספר שנים הוגשה תלונה של ההתאחדות הפלסטינית לפיפ”א על כך שהקבוצות הישראליות משחקות בטריטוריה של ההתאחדות הפלסטינית ללא הסכמתה. הקבוצות המדוברות הן אריאל, מעלה אדומים, גבעת זאב, אורנית ותומר, כשחלק מהן כבר לא קיימות.

ההתאחדות לכדורגל קיבלה היום (חמישי) בשורה חיובית, כאשר במסמך רשמי של פיפ”א הארגון הודיע שהוא לא מתכוון לפעול בנושא: “פיפ"א לא צריכה לנקוט בפעולה כלשהי בהתחשב בכך שבמסגרת פרשנות ההוראות הרלוונטיות בחוקי פיפ"א, המעמד המשפטי הסופי של הגדה המערבית נותר עניין בלתי פתור ומורכב ביותר במסגרת המשפט הבינלאומי הציבורי”.

עוד נרשם: “על פיפ"א להמשיך לקדם דיאלוג ולהציע מדיטציה בין התאחדות הכדורגל הפלסטינית להתאחדות הכדורגל הישראלית ברמה המבצעית. בהקשר זה, פיפ"א תמשיך לקדם מעורבות מובנית ולעקוב אחר ההתפתחויות”.

