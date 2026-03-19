פיפ"א דחתה את דרישת ההתאחדות הפלסטינית

לפני מספר שנים הוגשה תלונה של ההתאחדות הפלסטינית לפיפ”א על כך שהקבוצות הישראליות משחקות בטריטוריה של ההתאחדות הפלסטינית ללא הסכמתה. הקבוצות המדוברות הן אריאל, מעלה אדומים, גבעת זאב, אורנית ותומר, כשחלק מהן כבר לא קיימות.

ההתאחדות לכדורגל קיבלה היום (חמישי) בשורה חיובית, כאשר במסמך רשמי של פיפ”א הארגון הודיע שהוא לא מתכוון לפעול בנושא: “פיפ"א לא צריכה לנקוט בפעולה כלשהי בהתחשב בכך שבמסגרת פרשנות ההוראות הרלוונטיות בחוקי פיפ"א, המעמד המשפטי הסופי של הגדה המערבית נותר עניין בלתי פתור ומורכב ביותר במסגרת המשפט הבינלאומי הציבורי”.

עוד נרשם: “על פיפ"א להמשיך לקדם דיאלוג ולהציע גישור בין התאחדות הכדורגל הפלסטינית להתאחדות הכדורגל הישראלית ברמה המבצעית. בהקשר זה, פיפ"א תמשיך לקדם מעורבות מובנית ולעקוב אחר ההתפתחויות”.

שינו זוארץ. "לשמחתי יש מי שהקשיבו לנו" (חגי מיכאלי)

זוארץ: “הודפים ניסיונות פעם אחר פעם”

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל: “אנחנו פועלים כל העת בדרכים שונות, מרביתן אינן מובאות כלל לידיעה, כדי להדוף פעם אחר פעם ניסיונות נואשים לפגוע בכדורגל הישראלי מתוך מניעים פוליטיים. לצערי זה לא ייפסק, לשמחתי יש מי שהקשיבו לנו בלב חפץ והבינו היטב כי אל להם ליפול למלכודת הזאת. אני משוכנע כי נכונו לנו גם בהמשך אתגרים גדולים בזירה הבינ”ל, אבל גם ימים יפים על כר הדשא”.