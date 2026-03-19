אחרי פציעת לאנג: גלאטסראיי מאיימת בתביעה

הטורקים שוקלים הליך משפטי נגד אופ"א לאור הפגיעה בקיצוני, שנחתך בידו משלטי הפרסומות באנפילד בתבוסה לליברפול ונזקק לניתוח: "הם מבצעים חקירה"

נואה לאנג ברגע הפציעה (IMAGO)
גלאטסראיי מאיימת לפתוח בהליכים משפטיים נגד אופ"א בעקבות הפציעה המחרידה של נואה לאנג במשחק מול ליברפול אמש (רביעי). שחקן הכנף סבל מפציעה קשה במהלכה נחתכה האצבע שלו ביד בזמן ההפסד 4:0 (4:1 בסיכום) בליגת האלופות, והטורקים שהודחו בשמינית הגמר שוקלים הגשת תביעת פיצויים. המועדון כבר הגיש תלונה רשמית בנושא ובוחן כעת את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניו להגשת תביעה לקבלת פיצוי, בגלל סידור אותם שלטים באנפילד.

בהצהרה לתקשורת הטורקית, מזכ"ל גלאטסראיי אריי יאזגן אמר: "הגשנו תלונה לנציגי אופ"א והם מבצעים חקירות משלהם. אנו בשיחות עם עורכי דין ונגיש תביעת פיצויים לאופ"א במטרה לבטל את הפגיעה בנו מבחינת שכרו של השחקן". במקביל, נציגי ליברפול נצפו בוחנים את שלטי הפרסום שבגללם נחתך השחקן, בזמן שאופ"א תעריך את המצב ותדון בנושא.

ליברפול בחרה שלא להגיב באופן רשמי כל עוד החקירה נמשכת, אך המועדון מסר כי הוא מאחל לו החלמה מהירה ומלאה ללאנג. גם מאופ"א ביקשו תגובה לגבי האירוע המזעזע שבו לאנג נזקק לחמצן ופונה מהמגרש על גבי אלונקה לבית החולים. השחקן הועבר לטיפול אינטנסיבי לאחר המקרה, וזאת בעקבות חומרת הפציעה שדרשה התערבות רפואית דחופה ביותר.

“הניתוח עבר היטב, חרא קורה”

לאנג אישר כי הניתוח עבר בהצלחה ופרסם הודעת הרגעה למעריצים המודאגים בחשבון האינסטגרם שלו לאחר הטיפול שעבר. הוא כתב בפוסט: "הניתוח עבר היטב, תודה על כל ההודעות", כשהוא מצרף אמוג'י של לב אדום לטקסט שפרסם. בפוסט המקורי שהעלה מיד לאחר שנפצע משלטי הפרסום, ההולנדי הוסיף את הכיתוב הקצר והמתומצת ביותר: "חרא קורה".

אופ"א טרם הגיבה לפנייה הרשמית, בזמן שגלאטסראיי ממשיכה בשיחותיה עם עורכי הדין להסדרת הפיצויים הכספיים בעקבות הפציעה. החקירה נגד שלטי הפרסום והאחריות נמשכת, כשהטורקים נחושים למנוע את הפסד השכר של השחקן שנפצע במפעל האירופי. בשלב זה, לאנג מתאושש מהניתוח בבית החולים לאחר שפונה מהמגרש עם מסכת חמצן כאמור, כדי להחלים מהפציעה הקשה בידו.

