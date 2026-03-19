מכונה משומנת: ההישג ההתקפי של ברצלונה

ברצלונה העפילה אתמול (רביעי) לרבע גמר ליגת האלופות בסטייל. הקטלונים ניצחו 2:7 את ניוקאסל בקאמפ נואו ויפגשו את אתלטיקו מדריד בשלב הבא. הישג התקפי מרשים הושג בדקה ה-18 של המשחק, אז ג’רארד מרטין בישל את ה-1:2 למארק ברנאל.

בזכות הבישול של הבלם\מגן, כל שחקני השדה של ברצלונה מעורבים בשער אחד לפחות במהלך העונה הנוכחית. הנתון לא כולל את שחקני האקדמיה שעלו לבוגרים למשחקים בודדים אלא רק על שחקני הסגל של הקבוצה הבוגרת.

מי שמוביל את טבלת המעורבויות בשערים הוא כמובן לאמין ימאל. שחקן הכנף מעורב עד כה ב-36 שערים (21 כיבושים ו-15 בישולים). את השלישייה הראשונה סוגרים פרמין לופס עם 28 (12 כיבושים ו-162 בישולים) וראפיניה עם 26 (19 כיבושים ו-7 בישולים).

לאמין ימאל, בפסגה העונה (רויטרס)

לבנדובסקי השוותה לפראן, אולמו ופדרי גם ברשימה המכובדת

הצמד אתמול של רוברט לבנדובסקי השווה אותו לפראן טורס עם אותם נתונים בדיוק (16 כיבושים ובישול בודד), כאשר מלפניהם נמצא מרכוס רשפורד עם 20 מעורבויות בשערים (10+10).

דני אולמו (8 כיבושים ו-6 בישולים) ופדרי (2 כיבושים ו-10 בישולים) סוגרים את רשימת השחקנים של ברצלונה שעם למעלה מ-10 מעורבויות בשערים העונה (8 שחקנים). כאשר יש לא מעט שחקנים מתחתיהם שעשויים להצטרף לרשימה עד לסיום העונה.

דני אולמו, גם עבר את רף ה-10 (רויטרס)

אין ספק שלברצלונה יש את אחת ההתקפות החזקות בעולם, אך נתונים אלו יכולים לעודד עוד יותר את האנזי פליק, שיודע שיש לו כמות שחקנים מרשימה שיכולה לספק את הסחורה בכל יום נתון.