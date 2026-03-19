ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

מכונה משומנת: ההישג ההתקפי של ברצלונה

לאחר ה-2:7 על ניוקאסל, בו ג'רארד מרטין בישל את הגול השני, כל שחקני השדה של הבלאוגרנה מעורבים בשער אחד לפחות העונה. מי בפסגה וכמה מעל 10?

חגיגות בברצלונה (רויטרס)
ברצלונה העפילה אתמול (רביעי) לרבע גמר ליגת האלופות בסטייל. הקטלונים ניצחו 2:7 את ניוקאסל בקאמפ נואו ויפגשו את אתלטיקו מדריד בשלב הבא. הישג התקפי מרשים הושג בדקה ה-18 של המשחק, אז ג’רארד מרטין בישל את ה-1:2 למארק ברנאל.

בזכות הבישול של הבלם\מגן, כל שחקני השדה של ברצלונה מעורבים בשער אחד לפחות במהלך העונה הנוכחית. הנתון לא כולל את שחקני האקדמיה שעלו לבוגרים למשחקים בודדים אלא רק על שחקני הסגל של הקבוצה הבוגרת.

מי שמוביל את טבלת המעורבויות בשערים הוא כמובן לאמין ימאל. שחקן הכנף מעורב עד כה ב-36 שערים (21 כיבושים ו-15 בישולים). את השלישייה הראשונה סוגרים פרמין לופס עם 28 (12 כיבושים ו-16 בישולים) וראפיניה עם 26 (19 כיבושים ו-7 בישולים).

לבנדובסקי השוותה לפראן, אולמו ופדרי גם ברשימה המכובדת

הצמד אתמול של רוברט לבנדובסקי השווה אותו לפראן טורס עם אותם נתונים בדיוק (16 כיבושים ובישול בודד), כאשר מלפניהם נמצא מרכוס רשפורד עם 20 מעורבויות בשערים (10+10).

דני אולמו (8 כיבושים ו-6 בישולים) ופדרי (2 כיבושים ו-10 בישולים) סוגרים את רשימת השחקנים של ברצלונה שעם למעלה מ-10 מעורבויות בשערים העונה (8 שחקנים). כאשר יש לא מעט שחקנים מתחתיהם שעשויים להצטרף לרשימה עד לסיום העונה.

אין ספק שלברצלונה יש את אחת ההתקפות החזקות בעולם, אך נתונים אלו יכולים לעודד עוד יותר את האנזי פליק, שיודע שיש לו כמות שחקנים מרשימה שיכולה לספק את הסחורה בכל יום נתון.

