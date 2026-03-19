פיפ"א קנסה את ההתאחדות בגין גזענות בכדורגל

כבר לפני מספר חודשים בתוכנית “שיחת היום” חשף עו”ד רן כהן ניסן, מנהל האגף המשפטי בהתאחדות לכדורגל, כי פיפ”א פתחה בהליך מול ההתאחדות בשל תלונות על גזענות. רן כהן ניסן אמר דאז: “פיפ”א פתחה בהליך בטענה שאנחנו לא פועלים מספיק מול הגזענות”.

על כל זאת הוציאו היום (חמישי) בפיפ”א הודעה ובישרו את הצד שלהם אחרי החקירה הארוכה, כולל העונשים. ההתאחדות הכדורגל נקנסה בסכום של 150,000 פרנק שווייצרי, כאשר החלוקה תהיה 100,000 פרנק בפועל ועוד 50,000 על פעולות. 150,000 פרנק שווייצרי שווה ערך ל-592,000 שקלים.

בנוסף לכך, בהתאחדות לכדורגל קיבלו אזהרה בנוגע להתנהלות ודרישה ליישום תוכנית מניעה. עוד בעונש: חובה על ההתאחדות לכדורגל להציג שלט בשלושת המשחקים הקרובים של נבחרת ישראל.

ההודעה המלאה של פיפ”א

“בהמשך להצעה שהוגשה על ידי התאחדות הכדורגל הפלסטינית בקונגרס ה-74 של פיפ"א, ולהחלטת מועצת פיפ"א להטיל על הוועדה המשמעתית של פיפ"א לחקור את טענות האפליה שהועלו על ידי ה-PFA, קבעה הוועדה המשמעתית של פיפ"א כי התאחדות הכדורגל הישראלית ביצעה מספר הפרות של התחייבויותיה כחברה בפיפ"א”.

עומר אצילי ואור בלוריאן (רדאד ג'בארה)

“כתוצאה מכך, הוועדה המשמעתית של פיפ"א הטילה את הסנקציות הבאות על ההתאחדות לכדורגל בישראל בגין הפרת סעיפים 13 (התנהגות פוגענית והפרת עקרונות המשחק ההוגן) ו-15 (אפליה והתנהגות גזענית) של הקוד המשמעתי של פיפ"א: קנס בסך 150,000 פרנק שווייצרי, בכפוף לסעיף ג' להלן, אזהרה בנוגע להתנהלות, דרישה ליישם תוכנית מניעה”.

“התאחדות הכדורגל בישראל נדרשת להציג בשלושת (3) משחקי פיפ"א הבאים ברמת A בבית שלט משמעותי ובולט עם הכיתוב "כדורגל מאחד את העולם - לא לאפליה", לצד לוגו התאחדות הכדורגל בישראל. גודל, פריסה ומיקום שלט באצטדיון יוגשו על ידי התאחדות הכדורגל בישראל לפיפ"א לכל המאוחר חמישה עשר (15) יום לפני כל משחק לאישור.

“הוועדה מדגישה מחדש כי אף שמנדטה מוגבל ליישום המסגרת הרגולטורית הפנימית של פיפ"א, אין ביכולתה להתעלם מההקשר האנושי הרחב שבו פועל הכדורגל. הספורט חייב להישאר פלטפורמה לשלום, לדיאלוג ולכבוד הדדי. היקפו הגלובלי וכוחו המאחד נושאים עמם אחריות לשמירה על ערכים של כבוד, שוויון ואנושיות, במיוחד בתקופות של סכסוך ופילוג”.

דבריו של רן כהן ניסן ב”שיחת היום”

יהיו אולי גם סנקציות על ההתאחדות במקרה של ריבוי עבירות?

“התשובה היא כן. פיפ”א כבר פתחה הליך משמעתי נגד ההתאחדות בטענה שהיא לא פועלת מספיק נגד הגזענות בגלל תלונות מכל מיני גורמים. אם יהיו עבירות גזענות, בוודאי שזה יכול לפגוע בכדורגל הישראלי. זה הליך שנמשך מעל שנה. פיפ”א הוסיפה סעיף ספציפי שהיא רשאית לערער על החלטות של בית הדין המקומי”.

קינגס קאנגווה משתחרר משחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

מה עניתם לפיפ”א שפתחה בהליך?

“ענינו ולקחנו ייעוץ משפטי שכל אירוע גזענות מטופל, הראינו להם שאנחנו לא שותקים”.

אז אנחנו על הכוונת?

“מדינת ישראל במצב רגיש ונפיץ. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לצאת מזה. הקהל בסוף אוהב כדורגל, גם בקומץ צריך לטפל”.