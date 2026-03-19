הזוי: הסיבה ששחקן באיירן לא התראיין בסיום

באיירן מינכן העפילה אתמול (רביעי) לרבע גמר ליגת האלופות לאחר שגברה 1:4 על אטאלנטה ו-2:10 מהדהד בסיכום שני המשחקים. בשל העובדה שהבווארים עשו את העבודה עוד במשחק הראשון, הגומלין, שנערך באליאנץ ארנה, היה הזדמנות טובה לשתף שחקנים צעירים.

אחד מהצעירים ששותפו במשחק היה פיליפ פאביץ’. הבלם הגרמני עלה בדקה ה-72 להופעת הבכורה שלו במדי אלופת גרמניה. בסיום המשחק התקשורת רצתה לראיין את השחקן הצעיר, אך נדחתה בשל סיבה מפתיעה.

בגרמניה, כמו שאר מדינות אירופה, יש חוקים נוקשים בנוגע להעסקת נערים מתחת לגיל 18. החוק בגרמניה קובע כי אין להעסיק ילד מתחת לגיל 18 לאחר השעה 20:00, ובמקרים מיוחדים עד השעה 23:00.

וינסנט קומפני, היה יכול לשתף צעירים בלי חשש (IMAGO)

כתוצאה מכך, הבלם הצעיר סיים את המשחק אך לא היה יכול ללכת לאיזור הראיונות, מאחר שגם זה חלק מ”העסקתו” בקבוצה, והשעה הייתה כבר 23:28. סוגיה דומה הייתה עוד לפני המשחק בשל מצוקת השוערים של הבווארים, אך בסופו של דבר יונאס אורביג עמד בשער והבעיה נפתרה.