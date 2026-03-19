מדלייה ראשונה לגורבנקו באליפות המכללות

אליפות המכללות לנשים נפתחה אתמול (רביעי) בארה"ב, ואנסטסיה גורבנקו הכריזה שהיא מגיעה ככוח מוביל של אוניברסיטת לואיוויל, כאשר הובילה את הקאמבק של הקרדינלז עד למדליית הכסף במשחה השליחות ה-4×50 יארד מעורב. לואיוויל החלה את המשחה חלש בגב, מה שהביא את גורבנקו לזנק אחרונה ל-50 החזה שלה.

כאשר היא בפיגור ניכר גורבנקו עשתה מה שעשתה לאורך כל השנה, פתחה מבערים, קבעה ספליט הסטורי של 25.44 שניות, שיפור על התוצאה המדהימה שכבר קבעה באליפות הקונפרנס, וקידמה את לואיוויל עד למקום הרביעי בסיום החלק שלה. שתי חברותיה של גורבנקו לנבחרת הצליחו לצמצם את הפער עוד יותר, עד לסיום הצמוד, שם סיימה לואיוויל עם מדליית הכסף, בשוויון עם סטנפורד בזמן של 1:32.35, מאחורי וירג'יניה שניצחה עם שיא בריכה של 1:31.67.

גורבנקו זינקה למשחה שליחות שני באותו הערב, הפעם 4×200 יארד חופשי, ביחד עם חברתה לנבחרת דריה גולובטי. גולבטי פתחה את המשחה נהדר עם ספליט שיא אישי של 1:43.40 וגורבנקו המשיכה ב-1:42.18, אך לואיוויל סיימה עשירית את המשחה.

הלילה יחלו המשחים האישיים בתחרות, כאשר גורבנקו תזנק למוקדמות ה-100 חזה, ביום שישי ה-200 חזה, וביום שבת ה-200 מעורב אישי. גולובטי תתחרה הלילה במוקדמות ה-200 חופשי, ביום שישי ה-500 חופשי, וביום שבת ה-100 חופשי. מי שצפה בגורבנקו הלילה לא יתפלא אם היא תסיים את השבוע עם עוד כמה מדליות על צווארה.