תירוצים? רוזניור הפתיע: מצאנו חפרפרת במועדון

בעוד שבצ’לסי מעכלים את ההדחה הכואבת מליגת האלופות, אחרי שהפסידו 8:2 לפאריס סן ז’רמן בסיכום שני המשחקים מסגרת שמינית הגמר, מאמן הבלוז, ליאם רוזניור, חשף כי בקבוצה הייתה חפרפרת שהדליפה את ההרכבים לפני צמד המפגשים מול הקבוצה הצרפתית.

לפני ההתמודדות הראשונה שנערכה בצרפת, ההרכב כולו הודלף לתקשורת הצרפתית. בנוסף, לקראת הגומלין התריעו בתקשורת מראש על השינויים בהגנה, כשווסלי פופאנה לא פתח ובמקומו טרבו צ’אלובה צוות עם ג’ורל האטו בעמדות הבלמים.

“אנחנו יודעים מי עשה את זה”, פתח המאמן את דבריו במסיבת העיתונאים לקראת אברטון במסגרת הליגה האנגלית. “זה לא בא מתוך כוונה זדונית לפגוע בי או בקבוצה. אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע והתמודדנו עם הסיטואציה”. למען הסר ספק, זה לא היה אחד מהשחקנים, אך רוזניור סירב לגלות מי זה אכן היה.

שחקני צ'לסי מאוכזבים. אם לא ההדלפה הכל היה נראה אחרת? (IMAGO)

רוזניור לא מטיל ספק בעתידו של פרננדס

רוזניור התייחס גם לדבריו של מי שלבש על זרועו את סרט הקפטן של הקבוצה, אנסו פרננדס, שהטיל צל גדול לגבי עתידו במועדון: “הייתה לי שיחה טובה איתו הבוקר לפני האימון. לא רק על הדברים שלו, אלא גם על איך הוא מרגיש ואיך הוא חושב שהקבוצה צריכה להשתפר.

“הוא אחד הקפטנים שלנו והוא הביע בפניי כמה הוא שמח להיות כאן, כמה הוא רוצה לנצח וכמה הוא נלהב עבור ההצלחה שלנו. הוא אמר את מה שאמר בלהט הרגע, בעודו אמוציונלי, ודברים לא הועברו כפי שהיה צריך. עבורי, הוא מחויב במלואו לקבוצה ולנצח כאן”.