הסיוע הכלכלי של משרד הספורט לעירוני ק"ש

המלחמה מול איראן וחיזבאללה העמידה את עירוני קריית שמונה שוב במצב בו היא צריכה להיות רחוקה מהבית. המועדון ייאלץ לסיים את העונה כאשר הוא מארח את משחקי הבית באצטדיון בנתניה, כפי שהוא עושה כבר למעלה משנתיים. מעבר לכך, כעת הקבוצה גם נאלצה לחזור להתאמן בשפיים שם ההתאחדות לכדורגל דואגת לאירוח שלה.

אבל המכה הקשה באמת היא המכה הכלכלית, כפי שפרסמנו לראשונה ב-ONE, בעוד שחקני הקבוצה ואנשי הצוות נאלצים לגור במלון בנתניה. הבעלים איזי שרצקי מימן בינתיים מכיסו את השהות הלא זולה הזו והאבסורד זעק לשמיים, כשברור לכל שהקבוצה הייתה צריכה וחייבת לקבל עזרה מידית מהמדינה ולא להישאר לבד במערכה.

כזכור, פרסמנו גם כי התקיימה שיחה דחופה בנושא בין ארז כלפון, יושב ראש מנהלת הליגות בכדורגל, כפיר כהן, מנכ"ל משרד התרבות והספורט, יוסי אדרי, מנכ"ל הקבוצה, ומנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ, יחד עם אנשי הצוות שלו בניסיון למצוא פתרון, כששר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הצהיר כי הוא פועל כדי לסייע ושהקבוצה חייבת לקבל עזרה מהמדינה. והנה העזרה מגיעה רשמית: בעקבות מבצע "שאגת הארי", משרד התרבות והספורט פרסם מבחן תמיכה לשמירה על שגרת אימונים בענפי הכדור הקבוצתיים.

המשרד בראשות השר מיקי זוהר הוציא היום (חמישי) מבחן תמיכה ייחודי בהוראת שעה להערות הציבור, שמטרתו לסייע לקבוצות בענפי הכדור הקבוצתיים לשמור על רציפות תפקודית ומקצועית לטובת המשך שגרת אימונים ושמירת הכשירות המקצועית. אותו מבחן תמיכה נועד גם לממן את השהייה של עירוני ק”ש בבית המלון בנתניה.

עירוני קריית שמונה מתאמנת בשפיים (חגי מיכאלי)

זוהר: “פועלים לדאוג שאף קבוצה לא תיפגע כלכלית”

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף: "גם בימים מורכבים אלה, אנו פועלים לדאוג להמשך שגרת האימונים המקצועית ונוודא שאף קבוצה לא תיפגע כלכלית בשל המאמץ לשמור על הרצף המקצועי גם לקבוצות הצפון וקו העימות”.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

“הצורך בהמשך פעילות חיוני, נועד להעניק מענה כלכלי”

עוד על מבחן התמיכה: “המלחמה והצורך בהתגוננות תושבי המדינה השפיעו על יכולתן של קבוצות ספורט לקיים שגרת אימונים סדירה. בענפי הכדור הקבוצתיים, הצורך בהמשך פעילות מקצועית ורציפה חיוני במיוחד לאור הליגות הסדירות וההכנות לתחרויות.

בשל המצב, קבוצות רבות נדרשו להלין את השחקנים ואנשי הצוות המקצועי במקומות חלופיים (מלונות או מתחמים ייעודיים), מחוץ למקום מגוריהם הרגיל, וזאת כדי לאפשר את המשך קיום שגרת האימונים התקינה והכנה לתחרויות.

מבחן זה, נועד להעניק מענה כלכלי חלקי לקבוצות שנשאו בעלויות נוספות אלה, תוך מתן דגש על שמירה על הרצף המקצועי והיציבות הספורטיבית. משרד התרבות והספורט מזמין את הציבור וכלל הגורמים הרלוונטיים להגיש הערותיהם למבחן המוצע עד לתאריך 29.3.26”.