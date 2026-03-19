הפועל פתח תקווה והנבחרת הצעירה סיימו ב-1:1

לאחר הניצחון על בני יהודה והתיקו מול מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה רשמה היום (חמישי) עוד משחק אימון, כשהפעם הקבוצה של עומר פרץ סיימה ב-1:1 עם הנבחרת הצעירה.

אוראל באיה, שבישל מול בני יהודה, כבש הפעם למלאבסים במחצית השנייה, כאשר מארק קוסטה, ששב בתחילת השבוע לישראל, פתח בהרכב. אצל הנבחרת, היה זה חלוצה של הפועל תל אביב, דניאל דאפה, שהעלה אותה ליתרון.

ההרכב שפתח אצל הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, תומר אלטמן, רועי דוד, ארי כהן, יונתן כהן, קליי ומארק קוסטה.

עוד שותפו: עמית משיח, עידן כהן, מתן גושה, רוי בן נביא, נדב נידם, שביט מזל, אוראל באייה, טל קקון, יואב סולל, עמית בן יוסף ובן גרמה.

דניאל דאפה. כבש לזכות הנבחרת (רדאד ג'בארה)

ההרכב שפתח אצל הנבחרת הצעירה: אופק מליקה, ינון פייגנזיכט, יונתן לייש, נועם שוורץ, אחמד סלמן, נועם בן הרוש, דניאל וורקו, עמית למקין, רועי אלקוקין, ינאי דיסטפלד ודניאל דאפה.

כן שותפו: שון בן נשר, עמית רייף, זיו לי, יונתן אגיאפונג, גיא דזנט, לירן חזן, יואב קורן ונהוראי דבוש.