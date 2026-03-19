יום שבת, 21.03.2026 שעה 18:45
כדורגל ישראלי

הפועל פתח תקווה והנבחרת הצעירה סיימו ב-1:1

המלאבסים נפרדו מהחבורה של גיא לוזון ללא הכרעה, כשאוראל באיה דאג להשוות אחרי שגול של דניאל דאפה העניק את היתרון לנבחרת הלאומית. קוסטה פתח

|
אוראל באיה שמח (באדיבות המועדון)
לאחר הניצחון על בני יהודה והתיקו מול מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה רשמה היום (חמישי) עוד משחק אימון, כשהפעם הקבוצה של עומר פרץ סיימה ב-1:1 עם הנבחרת הצעירה. 

אוראל באיה, שבישל מול בני יהודה, כבש הפעם למלאבסים במחצית השנייה, כאשר מארק קוסטה, ששב בתחילת השבוע לישראל, פתח בהרכב. אצל הנבחרת, היה זה חלוצה של הפועל תל אביב, דניאל דאפה, שהעלה אותה ליתרון.

ההרכב שפתח אצל הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, תומר אלטמן, רועי דוד, ארי כהן, יונתן כהן, קליי ומארק קוסטה.

עוד שותפו: עמית משיח, עידן כהן, מתן גושה, רוי בן נביא, נדב נידם, שביט מזל, אוראל באייה, טל קקון, יואב סולל, עמית בן יוסף ובן גרמה.

דניאל דאפה. כבש לזכות הנבחרת

ההרכב שפתח אצל הנבחרת הצעירה: אופק מליקה, ינון פייגנזיכט, יונתן לייש, נועם שוורץ, אחמד סלמן, נועם בן הרוש, דניאל וורקו, עמית למקין, רועי אלקוקין, ינאי דיסטפלד ודניאל דאפה.

כן שותפו: שון בן נשר, עמית רייף, זיו לי, יונתן אגיאפונג, גיא דזנט, לירן חזן, יואב קורן ונהוראי דבוש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */