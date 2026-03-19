"לא נעזוב את המשפחות במלחמה ונשחק בחו"ל"

אחרי חשיפת ONE לגבי מתווה החירום של מנהלת הליגה בכדורסל והאפשרות לסיים את העונה במסגרת של “בועה” מחוץ למדינה, ארגון השחקנים סיפק את עמדתו, והיא התנגדות לכך שהשחקנים הישראלים יעזבו את המדינה בזמן מלחמה: “לא מתכוונים להשאיר מאחור את המשפחות ולשחק בחו”ל”.

נזכיר שבשלב זה נבחנות מספר מדינות לאירוח המשחקים במסגרת “בועה”, כאשר בלגרד, בולגריה (לא בהכרח סופיה), הונגריה וגם לטביה נמצאות בין האפשרויות המרכזיות. ארצות הברית אמנם עלתה כאופציה, בעיקר בזכות תנאים נוחים וקהל מהקהילה היהודית, אך כרגע אינה ישימה בשל השתתפותה של הפועל תל אביב ביורוליג.

בהמשך לכך, עוד הארגון הציג בהודעתו כי המטרה שלו היא להשיב את ליגת העל לפעילות בישראל ובהקדם האפשרי, כמו גם טיעונים שמחזקים את מטרתו ובניהם בדיקת התשתיות, ענפי הספורט הנוספים שעתידים לחזור, תקדימי העבר והשיקול הערכי והציבורי.

ההודעה המלאה של ארגון השחקנים

“אנחנו מבינים היטב שמדובר בתקופה מורכבת ורגישה, ושיש צורך למצוא פתרונות שיאפשרו את חזרת הליגה לפעילות. יחד עם זאת, חשוב לנו להבהיר בצורה ברורה, השחקנים הישראלים אינם מתכוונים לעזוב את מדינת ישראל בזמן מלחמה, להשאיר מאחור את משפחותיהם, ולשחק כדורסל במתכונת של “בועה” בחו״ל.

המטרה שלנו הייתה ועודנה אחת: להחזיר את ליגת העל לפעילות בישראל, בהקדם האפשרי. רק במצב שבו לא תהיה כל ברירה אחרת, נבחן פתרון זמני בחו״ל, וגם אז מתוך הבנה שמדובר במהלך חריג וזמני, עם שאיפה ברורה לחזור לישראל מהר ככל שניתן”.

עוד נכתב: “נכון להיום, קיימת תשתית שמאפשרת חזרה לפעילות בארץ: בדיקה שביצענו מעלה כי כמעט כל האולמות עומדים בתנאי הבטיחות, כולל מרחבים מוגנים וממ״דים. מעבר לכך, יש גם תקדים, הכדורסל הישראלי כבר שיחק בעבר תחת אזעקות ובתקופות ביטחוניות מורכבות, כולל בשנים האחרונות.

בנוסף, ליגות נוספות כבר חוזרות לפעילות בישראל: ליגת העל בכדוריד, הליגה הלאומית בכדורסל והליגה הלאומית בכדורגל. הוראות פיקוד העורף אינן מבחינות בין ענפים או ליגות, ולכן לא ניתן לקבל מצב שבו דווקא ליגת העל בכדורסל מופלית ונשלחת לשחק מחוץ לישראל”.

בארגון השחקנים סיכמו: “מעבר להיבט המקצועי, יש כאן גם שיקול ערכי וציבורי: יש קהל בישראל שזקוק לשגרה, לרגעים של שמחה ולחיבור לספורט דווקא בתקופה הזו. יציאה לשחק בחו״ל משדרת מסר בעייתי, ואינה מתיישבת עם האחריות והמחויבות שלנו למציאות בישראל.

אם וכאשר נידרש להתחיל את העונה בחו״ל, כולם יידרשו להקרבה. אבל חשוב לומר בכנות: אף אחד מאיתנו לא רוצה שזה יקרה. אנחנו מצפים ומתכוונים להפגש עם כל הגורמים הרלוונטיים על מנת לאפשר את חזרת הליגה לישראל, בצורה בטוחה ואחראית, אך גם מתוך הבנה של הצורך הלאומי, החברתי והאנושי להמשיך לשחק כאן, בבית”.