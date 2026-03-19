מזעזע: מתאבק איראני הוצא להורג מחשד לריגול

אירוע מחריד במדינה: סלאח מוחמדי, ספורטאי בן 19 בלבד, הוצא להורג לצד שני בני אדם נוספים עקב חשד לריגול עבור ישראל וארה"ב. וגם: הטענה לאליבי

המלחמה באיראן (רויטרס)
המלחמה באיראן (רויטרס)

המחאות הנרחבות באיראן נגד השלטון ממשיכות לעורר הד תקשורתי ברחבי העולם, ולעיתים גם משפיעות על עולם הספורט. המקרה האחרון שמסעיר את הזירה הבינלאומית הוא הוצאתו להורג של סלאח מוחמדי, מתאבק בן 19 שנחשב לאחד הכישרונות הצעירים הבולטים במדינה.

מוחמדי, שהיה חלק מנבחרת הנוער האיראנית בהיאבקות, הוצא להורג הבוקר (חמישי) לצד שני בני אדם נוספים. על פי הדיווחים, השלושה הואשמו בריגול עבור ישראל וארצות הברית, וכן בפעילות שנועדה לערער את ביטחון המדינה.

לפי פרסומים שונים, הם נעצרו במהלך גל המחאות בינואר האחרון. עם זאת, נסיבות המשפט וההרשעה מעוררות סימני שאלה רבים. בתקשורת הבינלאומית צוין כי מדובר בפרשה שמעוררת סערה, כאשר מוחמדי טען כי האישומים נגדו הומצאו וכי הודאותיו נגבו בכפייה, תחת איומים ואף עינויים. למרות טענותיו, בית המשפט לא נתן להן משקל.

טענות לאליבי לא עזרו

עוד דווח כי השלושה הורשעו גם ברצח של שני אנשי כוחות הביטחון ממשמרות המהפכה, בנוסף לעבירות ביטחוניות חמורות. טענותיו של מוחמדי לגבי אליבי לא נלקחו בחשבון, ובסופו של דבר נגזר עליו עונש מוות, שבוצע ואף שודר בטלוויזיה הממלכתית.

בעולם הספורט ציינו כי מדובר באחד מהכישרונות המבטיחים בענף ההיאבקות באיראן. בשנת 2023 סיים במקום השלישי באליפות הנוער המקומית, הישג שהוביל לזימונו למחנה הנבחרת. בהמשך הצטרף לנבחרת עד גיל 19 במשקל של עד 71 ק"ג. בשנת 2024 אף זכה במדליית ארד בגביע סאיטייב שנערך ברוסיה. הפרשה ממשיכה לעורר תגובות רבות בעולם, הן בהיבט הפוליטי והן בזירה הספורטיבית.

