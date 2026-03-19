יום חמישי, 19.03.2026 שעה 17:31
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

מיצ'ל הפתיע: אני בשל לאמן את מנצ'סטר סיטי

מאמן ג'ירונה שבמקום ה-12 בליגה הספרדית כרגע שיתף בראיון: "יש לי את היכולות להסתגל ואני מוכן ורוצה לחוות את הרמות הגבוהות ביותר, אני מוכן"

מיצ'ל (רויטרס)
מאמן ג'ירונה, מיצ'ל, ממשיך למשוך תשומת לב בזכות ההצלחה הגדולה שלו בשנים האחרונות, וכעת גם בזכות ההצהרות השאפתניות שלו לגבי העתיד. בריאיון שהעניק, המאמן הספרדי הודה כי הוא מרגיש מוכן לעשות את הצעד הבא בקריירה, אפילו לעבר אחד המועדונים הגדולים בעולם – מנצ'סטר סיטי.

"מוכן לכל קבוצה"

כשנשאל האם הוא רואה את עצמו מאמן את האלופה האנגלית, מיצ'ל לא היסס: "אני כן רואה את עצמי מוכן, אני רואה את עצמי מוכן לאמן כל קבוצה", אמר בביטחון. עם זאת, הוא גם שמר על פרופורציות והדגיש כי לא הכול תלוי בו: "אני לא יודע אם הם רואים את זה ככה. ברור שזה לא אותו דבר, אבל יש לי את היכולת להסתגל ואני רוצה לחוות את זה".

אי אפשר גם שלא לציין שהשאלה לא הגיעה משום מקום. ג’ירונה היא אחת מקבוצות הבת של מנצ’סטר סיטי, ולכן כמו שראינו מספר שחקנים עושים את המעבר בין המועדונים, ייתכן שגם נראה מאמן עושה זאת. עתידו של פפ גווארדיולה כרגע בערפל ולא בטוח שהוא ימשיך להיות על הקווים באתיחאד בעונה הבאה.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

אין ספק שמעמדו של מיצ'ל בג'ירונה הוא מיוחד. הוא נחשב למאמן המשמעותי ביותר בתולדות המועדון, האיש שהוביל את הקבוצה לצמרת הכדורגל הספרדי והפך אותה לשם דבר. חוזהו של המאמן מסתיים בחודש יוני הקרוב, אך במועדון לא ממהרים לוותר עליו. המנהל הספורטיבי, קיקה קרסל, הבהיר לא פעם כי הוא רואה בו האיש הנכון להמשיך את הפרויקט.

מתמקד בהווה

למרות הדיבורים על העתיד, מיצ'ל עצמו שומר על גישה ברורה: קודם כל ההווה. המטרה המרכזית של ג'ירונה היא להבטיח את הישארותה בליגה, והמאמן לא רוצה שהדיונים על עתידו יסיטו את תשומת הלב. הוא אף הדגיש כי ההחלטות לגבי המשך דרכו יתקבלו רק לאחר סיום העונה.

מעבר לתוצאות, מיצ'ל שם דגש רב על ניהול אנושי של הקבוצה: "כשאני מגיע לכל עונה, אני אומר לשחקנים – אנחנו הולכים לחיות את השנה הזו יחד", סיפר. "אין לי שרביט קסמים. אני ניגש לזה בגישה אנושית, עם דגש על תרבות ספורט, משחק טוב והשגת תוצאות".

