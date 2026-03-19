מיצ'ל הפתיע: אני בשל לאמן את מנצ'סטר סיטי

מאמן ג'ירונה, מיצ'ל, ממשיך למשוך תשומת לב בזכות ההצלחה הגדולה שלו בשנים האחרונות, וכעת גם בזכות ההצהרות השאפתניות שלו לגבי העתיד. בריאיון שהעניק, המאמן הספרדי הודה כי הוא מרגיש מוכן לעשות את הצעד הבא בקריירה, אפילו לעבר אחד המועדונים הגדולים בעולם – מנצ'סטר סיטי.

"מוכן לכל קבוצה"

כשנשאל האם הוא רואה את עצמו מאמן את האלופה האנגלית, מיצ'ל לא היסס: "אני כן רואה את עצמי מוכן, אני רואה את עצמי מוכן לאמן כל קבוצה", אמר בביטחון. עם זאת, הוא גם שמר על פרופורציות והדגיש כי לא הכול תלוי בו: "אני לא יודע אם הם רואים את זה ככה. ברור שזה לא אותו דבר, אבל יש לי את היכולת להסתגל ואני רוצה לחוות את זה".

אי אפשר גם שלא לציין שהשאלה לא הגיעה משום מקום. ג’ירונה היא אחת מקבוצות הבת של מנצ’סטר סיטי, ולכן כמו שראינו מספר שחקנים עושים את המעבר בין המועדונים, ייתכן שגם נראה מאמן עושה זאת. עתידו של פפ גווארדיולה כרגע בערפל ולא בטוח שהוא ימשיך להיות על הקווים באתיחאד בעונה הבאה.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

אין ספק שמעמדו של מיצ'ל בג'ירונה הוא מיוחד. הוא נחשב למאמן המשמעותי ביותר בתולדות המועדון, האיש שהוביל את הקבוצה לצמרת הכדורגל הספרדי והפך אותה לשם דבר. חוזהו של המאמן מסתיים בחודש יוני הקרוב, אך במועדון לא ממהרים לוותר עליו. המנהל הספורטיבי, קיקה קרסל, הבהיר לא פעם כי הוא רואה בו האיש הנכון להמשיך את הפרויקט.

מתמקד בהווה

למרות הדיבורים על העתיד, מיצ'ל עצמו שומר על גישה ברורה: קודם כל ההווה. המטרה המרכזית של ג'ירונה היא להבטיח את הישארותה בליגה, והמאמן לא רוצה שהדיונים על עתידו יסיטו את תשומת הלב. הוא אף הדגיש כי ההחלטות לגבי המשך דרכו יתקבלו רק לאחר סיום העונה.

מעבר לתוצאות, מיצ'ל שם דגש רב על ניהול אנושי של הקבוצה: "כשאני מגיע לכל עונה, אני אומר לשחקנים – אנחנו הולכים לחיות את השנה הזו יחד", סיפר. "אין לי שרביט קסמים. אני ניגש לזה בגישה אנושית, עם דגש על תרבות ספורט, משחק טוב והשגת תוצאות".