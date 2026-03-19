244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

בספרד נזכרו: מפגשי ברצלונה ואתלטיקו ברבע

זה קרה ב-2014 וב-2016 ובשניהם הקולצ'ונרוס העפילו ואף הגיעו עד לגמר באלופות, רק כדי להפסיד בשני המקרים לריאל מדריד. הכובשים ומי נשארו מאז?

ליאו מסי מול קוקה (רויטרס)
רבע גמר ליגת האלופות מזמן מפגש מסקרן במיוחד בין אתלטיקו מדריד לברצלונה, כזה שכבר התרחש פעמיים בעבר, ב-2014 וב-2016, ובשני המקרים הסתיים בעלייה של הקבוצה ממדריד לשלב הבא, בדרך לגמר. עבור אתלטיקו, מדובר בעוד הזדמנות להתקרב לחלום הגדול ביותר שעדיין חומק ממנה, זכייה בליגת האלופות.

2014: השער של קוקה וההצגה בקלדרון

המפגש הראשון בין הקבוצות הגיע באפריל 2014. ברצלונה של טאטה מרטינו, עם מסי, ניימאר ואינייסטה, אירחה את המשחק הראשון בקאמפ נואו והייתה פייבוריטית ברורה. דווקא אתלטיקו עלתה ליתרון משער אדיר של דייגו ריבאס מרחוק, אך ניימאר איזן וקבע 1:1 לקראת הגומלין.

שמונה ימים לאחר מכן, בקלדרון הרותח, אתלטיקו פתחה בסערה. לחץ גבוה, משחק ישיר ותוכנית טקטית מדויקת הובילו לשער מוקדם של קוקה כבר בדקה השישית. עד המחצית, הקבוצה של סימאונה שלטה לחלוטין ואף פגעה שלוש פעמים בקורות.

בהמשך, הקולצ’ונרוס התגוננו בגבורה מול ההתקפה של ברצלונה והבטיחו העפלה לחצי הגמר, ומשם המשיכו עד לגמר בליסבון, שם הפסידו בדרמה כואבת לריאל מדריד לאחר שער שוויון בדקה ה-93 של סרחיו ראמוס והפסד 4:1 בהארכה.

2016: גריזמן מכריע והאמונה מנצחת

שנתיים לאחר מכן, ההיסטוריה חזרה על עצמה. ברצלונה של לואיס אנריקה ניצחה 1:2 במשחק הראשון בקאמפ נואו, במשחק שבו פרננדו טורס כבש, אך גם הורחק מוקדם. לגומלין בקלדרון עלתה אתלטיקו עם אמונה גדולה – "Never stop believing" נכתב ביציעים. הפעם, המשחק היה שקול יותר, אך יעילות הכריעה.

אנטואן גריזמן חוגג (רויטרס)אנטואן גריזמן חוגג (רויטרס)

אנטואן גריזמן כבש פעמיים, הראשון בנגיחה והשני מהנקודה הלבנה בדקות הסיום – והעניק לאתלטיקו 0:2 יקר והעפלה לחצי הגמר. גם באותה עונה המשיכה הקבוצה עד לגמר, ושוב פגשה את ריאל מדריד, ושוב הפסידה, הפעם בפנדלים, לאחר 1:1 בתום 120 דקות.

ההווה: עוד הזדמנות להיסטוריה

כעת, ב-2026, אתלטיקו וברצלונה נפגשות שוב באותו שלב בדיוק. כמו בעבר, גם הפעם הגומלין ייערך במדריד, נתון שעשוי לשחק לטובת הקבוצה של סימאונה. שלושה שחקנים בלבד מהמפגש ב-2016 עדיין נמצאים בסגל של אתלטיקו: קוקה, גריזמן ואובלק. מנגד, ברצלונה עברה מהפכה מלאה.

המשחקים ייערכו ב-8 וב-14 באפריל, והשאלה הגדולה היא האם אתלטיקו תצליח לשחזר את ההיסטוריה, ואולי הפעם גם להשלים את המשימה עד הסוף. עוד פרק ביריבות האירופית המרתקת הזו עומד להיכתב, השאלה מי תחייך בסיום הפרק הזה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
