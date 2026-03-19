בספרד נזכרו: מפגשי ברצלונה ואתלטיקו ברבע

רבע גמר ליגת האלופות מזמן מפגש מסקרן במיוחד בין אתלטיקו מדריד לברצלונה, כזה שכבר התרחש פעמיים בעבר, ב-2014 וב-2016, ובשני המקרים הסתיים בעלייה של הקבוצה ממדריד לשלב הבא, בדרך לגמר. עבור אתלטיקו, מדובר בעוד הזדמנות להתקרב לחלום הגדול ביותר שעדיין חומק ממנה, זכייה בליגת האלופות.

2014: השער של קוקה וההצגה בקלדרון

המפגש הראשון בין הקבוצות הגיע באפריל 2014. ברצלונה של טאטה מרטינו, עם מסי, ניימאר ואינייסטה, אירחה את המשחק הראשון בקאמפ נואו והייתה פייבוריטית ברורה. דווקא אתלטיקו עלתה ליתרון משער אדיר של דייגו ריבאס מרחוק, אך ניימאר איזן וקבע 1:1 לקראת הגומלין.

שמונה ימים לאחר מכן, בקלדרון הרותח, אתלטיקו פתחה בסערה. לחץ גבוה, משחק ישיר ותוכנית טקטית מדויקת הובילו לשער מוקדם של קוקה כבר בדקה השישית. עד המחצית, הקבוצה של סימאונה שלטה לחלוטין ואף פגעה שלוש פעמים בקורות.

ליאו מסי מול קוקה (רויטרס)

בהמשך, הקולצ’ונרוס התגוננו בגבורה מול ההתקפה של ברצלונה והבטיחו העפלה לחצי הגמר, ומשם המשיכו עד לגמר בליסבון, שם הפסידו בדרמה כואבת לריאל מדריד לאחר שער שוויון בדקה ה-93 של סרחיו ראמוס והפסד 4:1 בהארכה.

2016: גריזמן מכריע והאמונה מנצחת

שנתיים לאחר מכן, ההיסטוריה חזרה על עצמה. ברצלונה של לואיס אנריקה ניצחה 1:2 במשחק הראשון בקאמפ נואו, במשחק שבו פרננדו טורס כבש, אך גם הורחק מוקדם. לגומלין בקלדרון עלתה אתלטיקו עם אמונה גדולה – "Never stop believing" נכתב ביציעים. הפעם, המשחק היה שקול יותר, אך יעילות הכריעה.

אנטואן גריזמן חוגג (רויטרס)

אנטואן גריזמן כבש פעמיים, הראשון בנגיחה והשני מהנקודה הלבנה בדקות הסיום – והעניק לאתלטיקו 0:2 יקר והעפלה לחצי הגמר. גם באותה עונה המשיכה הקבוצה עד לגמר, ושוב פגשה את ריאל מדריד, ושוב הפסידה, הפעם בפנדלים, לאחר 1:1 בתום 120 דקות.

ההווה: עוד הזדמנות להיסטוריה

כעת, ב-2026, אתלטיקו וברצלונה נפגשות שוב באותו שלב בדיוק. כמו בעבר, גם הפעם הגומלין ייערך במדריד, נתון שעשוי לשחק לטובת הקבוצה של סימאונה. שלושה שחקנים בלבד מהמפגש ב-2016 עדיין נמצאים בסגל של אתלטיקו: קוקה, גריזמן ואובלק. מנגד, ברצלונה עברה מהפכה מלאה.

המשחקים ייערכו ב-8 וב-14 באפריל, והשאלה הגדולה היא האם אתלטיקו תצליח לשחזר את ההיסטוריה, ואולי הפעם גם להשלים את המשימה עד הסוף. עוד פרק ביריבות האירופית המרתקת הזו עומד להיכתב, השאלה מי תחייך בסיום הפרק הזה.