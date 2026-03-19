יום חמישי, 19.03.2026 שעה 18:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רשמית: נועם מוצ'ה יצטרף לבית"ר ירושלים

כפי שנחשף ב-ONE, הקשר שמסיים חוזה באשדוד יעבור לבירה, כשחתם לשלוש עונות עם אופציה לעוד עונה: "כששיחקתי בטדי ראיתי את האהבה והטירוף ביציעים"

|
ברק אברמוב, נועם מוצ'ה וסוכנו עידן בן אבו (פרטי)
אחרי שסיכם את תנאיו ואף נצפה במשחק האימון של הקבוצה נגד הפועל חיפה, נועם מוצ’ה, קשרה של מ.ס אשדוד, חתם רשמית בבית”ר ירושלים באמצעות סוכנו עידן בן אבו ויצטרף למועדון מהבירה כבר בקיץ הקרוב, מיד עם תום חוזהו, כפי שנחשף ב-ONE.

הקשר בן ה-22 יצטרף מהעונה הבאה אחרי שחתם על חוזה לשלוש עונות, כשלצהובים-שחורים יש אופציה להאריך את ההתקשרות בעונה נוספת. הקבוצה של ברק יצחקי הקדימה מספר קבוצות אשר הביעו במוצ’ה עניין.

מוצ’ה הפך לרכש השני של הירושלמים לעונה הבאה, אחרי שצירפו קשר צעיר נוסף, דניאל וורקו, שחקנה המצטיין של הפועל רמת גן מהליגה הלאומית אשר חתם מוקדם יותר על חוזה דומה מבחינת אורך: שלוש שנים עם אופציית הארכה בעונה נוספת.

ברק אברמוב ונועם מוצברק אברמוב ונועם מוצ'ה (באדיבות המועדון)

“מחכה להיות חלק מהקבוצה הזאת”

מוצ'ה אמר לאחר החתימה: "לפני הכל, אני קודם כל רוצה להצדיע לכוחות הביטחון ולייחל לחזרה של הליגה כמה שיותר מהר. אני שמח מאוד על החתימה שלי בבית"ר ירושלים. בכל פעם ששיחקתי בטדי ראיתי את האהבה שמקבלים השחקנים שם ואת הטירוף ביציעים, ואני מחכה להיות חלק מהקבוצה הזאת.

“שיחקתי וגדלתי במ.ס אשדוד לאורך כל הקריירה שלי, ואני חייב למועדון הזה הרבה מאוד. כרגע כל כולי מרוכז במטרות שלי עם אשדוד וברצון לסיים את העונה בצורה כמה שיותר טובה. אני מאחל לבית"ר הצלחה גדולה העונה ונתראה בעונה הבאה בצהוב שחור".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */