רשמית: נועם מוצ'ה יצטרף לבית"ר ירושלים

אחרי שסיכם את תנאיו ואף נצפה במשחק האימון של הקבוצה נגד הפועל חיפה, נועם מוצ’ה, קשרה של מ.ס אשדוד, חתם רשמית בבית”ר ירושלים באמצעות סוכנו עידן בן אבו ויצטרף למועדון מהבירה כבר בקיץ הקרוב, מיד עם תום חוזהו, כפי שנחשף ב-ONE.

הקשר בן ה-22 יצטרף מהעונה הבאה אחרי שחתם על חוזה לשלוש עונות, כשלצהובים-שחורים יש אופציה להאריך את ההתקשרות בעונה נוספת. הקבוצה של ברק יצחקי הקדימה מספר קבוצות אשר הביעו במוצ’ה עניין.

מוצ’ה הפך לרכש השני של הירושלמים לעונה הבאה, אחרי שצירפו קשר צעיר נוסף, דניאל וורקו, שחקנה המצטיין של הפועל רמת גן מהליגה הלאומית אשר חתם מוקדם יותר על חוזה דומה מבחינת אורך: שלוש שנים עם אופציית הארכה בעונה נוספת.

ברק אברמוב ונועם מוצ'ה (באדיבות המועדון)

“מחכה להיות חלק מהקבוצה הזאת”

מוצ'ה אמר לאחר החתימה: "לפני הכל, אני קודם כל רוצה להצדיע לכוחות הביטחון ולייחל לחזרה של הליגה כמה שיותר מהר. אני שמח מאוד על החתימה שלי בבית"ר ירושלים. בכל פעם ששיחקתי בטדי ראיתי את האהבה שמקבלים השחקנים שם ואת הטירוף ביציעים, ואני מחכה להיות חלק מהקבוצה הזאת.

“שיחקתי וגדלתי במ.ס אשדוד לאורך כל הקריירה שלי, ואני חייב למועדון הזה הרבה מאוד. כרגע כל כולי מרוכז במטרות שלי עם אשדוד וברצון לסיים את העונה בצורה כמה שיותר טובה. אני מאחל לבית"ר הצלחה גדולה העונה ונתראה בעונה הבאה בצהוב שחור".