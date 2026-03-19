יום חמישי, 19.03.2026 שעה 17:16
כדורגל ישראלי

קשה באימונים: טבריה הפסידה 2:0 לקריית ים

הקבוצה של חודדה ממשיכה להיראות לא טוב במשחקי ההכנה אחרי שגם הובסה נגד עכו. פוטקין וכהן כבשו, שני בישולים לזלץ. "כשהליגה תחזור נהיה מוכנים"

שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)
בעירוני טבריה ממשיכים להתאמן לקראת חזרת הליגה לפעילות, אם וכאשר. כל שחקני הסגל של אלירן חודדה נמצאים בישראל, לרבות הזרים וכולם, למעט פיטר מייקל, כשירים. 

למרות כל זאת, טבריה הפסידה היום (חמישי) בפעם השנייה במשחק אימון מול קבוצה מהלאומית. לאחר שהובסה בשלישי מול הפועל עכו (5:1), היום הפסידה הקבוצה מהכנרת במשחק אימון נוסף, שנערך באצטדיון העירוני החדש בעיר, למ.ס קריית ים, 2:0. לקריית יום כבשו איליה פוטקין ורום כהן, כאשר רועי זלץ הצעיר שעלה מהנוער בישל פעמיים. 

במועדון בינתיים לא מתרגשים מהתוצאות במשחקי האימון, שם אמרו: "אנחנו מנסים דברים במשחקי האימון האלה והם הגיעו, כמובן, לאחר תקופה בה השחקנים לא שיחקו. צריך להחזיר את השחקנים לכושר ואנחנו בטוחים שכשתחזור הליגה, הדברים ייראו אחרת ונהיה מוכנים”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */