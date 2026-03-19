5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מוצ'ה הגיע למשחק אימון של בית"ר, יחתום היום

חשיפת ONE: הקשר המוכשר של מ.ס אשדוד הראה נוכחות באצטדיון בבת ים בהכנה נגד הפועל חיפה, כאשר הוא צפוי לחתום רשמית לשלוש שנים במועדון מהבירה

נועם מוצ'ה במשחק האימון של בית
נועם מוצ'ה במשחק האימון של בית"ר ירושלים (פרטי)

לאחר שבתחילת החודש חשפנו על המו”מ המתקדם בין בית״ר ירושלים לנועם מוצ׳ה, היום (חמישי), הדבר אמור להפוך לרשמי. קשרה הצעיר והמוכשר של מ.ס אשדוד הגיע לאצטדיון בבת ים בו בית״ר ירושלים עורכת משחק אימון מול הפועל חיפה. הוא יחתום לשלוש שנים פלוס אופציה, ובמשחק הוא צמוד לסוכנו עידן בן אבו.

הוא עתיד לחתום רשמית במדי בית״ר סגנית המוליכה ולעבור לשחק במדיה החל מהעונה הבאה. מוצ׳ה בן ה-22, נחשב לאחד הכישרונות הגדולים בליגת העל, כאשר הוא רושם העונה את עונתו הרביעית בקבוצה הבוגרת של הקבוצה מעיר הנמל.

העונה, הוא כבש שער ליגה אחד, כאשר אשתקד הרשית ארבע פעמים והיה לו חלק במסע ההישארות של הקבוצה של ג׳קי בן זקן. הוא יסיים את העונה בעיר הנמל, כאשר אשדוד נמצאת במקום ה-12, מקום אחד מעל הקו האדום, עם 23 נקודות, שלוש יותר מהפועל ירושלים.

נועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)

מצב הקבוצות בטבלה

לפני היציאה לפגרה החניכים של ניר ביטון ואבי אבינו רשמו שני הפסדים ברציפות, אבל כן לשתי גדולות. אשדוד נכנעה 3:2 נגד מכבי ת”א בבלומפילד ולפני כן 2:1 להפועל באר שבע בי”א. לפני כן היא הצליחה להשיג 0:2 על הפועל חיפה.

בית”ר ירושלים, הקבוצה אליה הוא יצטרף בעונה הבאה, תהיה במוקדמות באירופה ללא ספק כאשר היא במקום השני בטבלה ורחוקה ארבע נקודות מהפועל באר שבע. אגב, הירושלמים יצאו להפסקת הליגה אחרי 2:8 אדיר על נתניה, המשחק האחרון ששוחק נכון לרגע זה בליגת העל העונה.

