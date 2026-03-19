מחצית ראשונה: בית"ר י-ם - הפועל חיפה 0:0

המשחקים כבר לא מתקיימים בישראל זמן רב ואין באמת צפי של מתי הם יתחדשו שוב, אבל קבוצות לא יכולות להרשות לעצמן שלא לשמור על כושר ולכן יש צורך גם במשחקי הכנה. בשעה זו בית”ר ירושלים פוגשת את הפועל חיפה במשחק הכנה שכזה באצטדיון בבת ים, במטרה לשמור על כשירות. גל לייבוביץ’ שופט את ההתמודדות.

נזכיר שהליגה הושבתה כאשר המשחק האחרון בה היה של בית”ר ירושלים, עם אותו 2:8 מדהים על מכבי נתניה. כרגע, הירושלמים במקום השני בטבלה והם רחוקים ארבע נקודות מהפועל באר שבע המוליכה, כאשר לדרומיים יש 55 נקודות ולחניכיו של ברק יצחקי 51.

מנגד, הפועל חיפה יצאה להפסקה הכפויה הזו אחרי 1:1 די מרשים נגד הפועל באר שבע בטרנר. החבורה של חיים סילבס במקום ה-11 בליגת העל עם 24 נקודות, רחוקה ארבע נקודות בלבד מהפועל ירושלים שנמצאת מתחת לקו האדום.

מחצית ראשונה

דקה 17: עדיין ללא איומים. הירושלמים שולטים בקצב ומחזיקים יותר בכדור, אך עד כה שתי הקבוצות ללא מצבים ממשיים לכיוון השער.

דקה 25: חילוץ כדור של ירדן כהן במרכז המגרש הגיע אל ירדן שועה, ששלח את חסונד גונסאלס. החלוץ בעט מטווח של 15 מטרים, אבל יואב גראפי היה במקום ועצר את הניסיון.

ירדן כהן (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

דקה 40: התקפה של החיפאים. אלון תורג’מן קיבל מסירת רוחב, אולם לא הצליח לבעוט מספיק טוב והכדור הגיע לידיים של מיגל סילבה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, נאנא אנטווי, גרגורי מרוזוב, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, אילסון טבארש, זיו בן שימול, דור מיכה, ירדן שועה, חסונד גונזאלס.

הרכב הפועל חיפה: יואב גראפי, תמיר ארבל, דריו ז’ופאריץ’, איוואן קריצ’אק, סאנה גומז, לירן סרדל, נאור סבג, סנדרו אלטונשוילי, לירן רוטמן, אנדריה ראדולוביץ’, אלון תורג’מן.