במשחק אימון: בית"ר גברה 1:2 על הפועל חיפה

המלחמה עם איראן וחיזבאללה גרמה לכך שמשחקי הכדורגל בישראל יעצרו לזמן רב, כאשר קבוצות ליגת העל ממשיכות לעשות מה שהן יכולות כדי לשמור על כושר. אחרי שחזרה ממחנה אימונים באילת ולפני היציאה לפגרת הנבחרות, בית”ר ירושלים פגשה היום (חמישי) את הפועל חיפה למשחק אימון באצטדיון בבת ים וניצחה 1:2.

ההתמודדות נפתחה בשליטה ירושלמית, אך ללא מצבים ממשיים מצד שתי הקבוצות, עד שהגיעה הדקה ה-44. על סף השריקה למחצית, נאנא אנטווי סיפק בישול לחוסנד גונסאלס והאחרון קבע יתרון לצהובים-שחורים. בהמשך בדקה ה-62, ג’ונבוסקו קאלו הכפיל את התוצאה כשרועי זיקרי היה זה שרק צימק לצפוניים מבישול של סער פדידה (80’).

במהלך המחצית השנייה, המפגש הלא רשמי קיבל תזכורת לכך שהמלחמה עדיין כאן, כאשר התרעות מקדימות על ירי טילים מאיראן הביאו להפסקה זמנית של המשחק והנוכחים במגרש הלכו אל המרחב המוגן. בתום האזעקות וכשהיה אפשר לחזור אל הדשא, ההתמודדות המשיכה כסדרה.

ברק יצחקי (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

מצבן של הקבוצות לפני המלחמה

נזכיר שהליגה הושבתה כאשר המשחק האחרון בה היה של בית”ר ירושלים, עם אותו 2:8 מדהים על מכבי נתניה. כרגע, הירושלמים במקום השני בטבלה והם רחוקים ארבע נקודות מהפועל באר שבע המוליכה, כאשר לדרומיים יש 55 נקודות ולחניכיו של ברק יצחקי 51.

מנגד, הפועל חיפה יצאה להפסקה הכפויה הזו אחרי 1:1 די מרשים נגד הפועל באר שבע בטרנר. החבורה של חיים סילבס במקום ה-11 בליגת העל עם 24 נקודות, רחוקה ארבע נקודות בלבד מהפועל ירושלים שנמצאת מתחת לקו האדום.

מחצית ראשונה

דקה 17: עדיין ללא איומים. הירושלמים שולטים בקצב ומחזיקים יותר בכדור, אך עד כה שתי הקבוצות ללא מצבים ממשיים לכיוון השער.

דקה 25: חילוץ כדור של ירדן כהן במרכז המגרש הגיע אל ירדן שועה, ששלח את חסונד גונסאלס. החלוץ בעט מטווח של 15 מטרים, אבל יואב גראפי היה במקום ועצר את הניסיון.

ירדן כהן (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

דקה 40: התקפה של החיפאים. אלון תורג’מן קיבל מסירת רוחב, אולם לא הצליח לבעוט מספיק טוב והכדור הגיע לידיים של מיגל סילבה.

דקה 42: אילסון טבארש חטף כדור ושלח מסירה שטוחה וארוכה לעבר שועה, קפטן הקבוצה מהבירה העביר לזיו בן שימול, שהחזיר לו, אבל גראפי בהצלת ענק עם קצות האצבעות מנע שוב את היתרון של בית”ר.

דקה 44, שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-0:1: נאנא אנטווי פרץ מאגף ימין, העביר רוחב מצוין לגונסאלס, שמרחבת החמש דחק פנימה שטוח ולרשת כדי לתת את ההובלה לצהובים-שחורים.

גרגורי מורוזוב (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

מחצית שנייה

דקה 62, שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-0:2: צירופי מסירות נפלאים של החלק הקדמי של הירושלמים עם עומר אצילי ובן שימול, סידרו עוד רוחב מוצלח לקאלו, שהיה צריך רק לדייק מקרוב ולהכפיל את התוצאה.

דקה 67: המשחק הופסק עקב התרעות לירי טילים מאיראן.

דקה 80, שער! הפועל חיפה צימקה ל-2:1: המשחק חודש. איבוד כדור של בית”ר במרכז המגרש הוביל למתפרצת של הקבוצה מהכרמל, בסיומה רועי זיקרי קיבל כדור עומק מסער פדידה ומול יונתן עוזר החלוץ גלגל לרשת.

דקה 85: כמעט השוויון. דקות טובות של הפועל חיפה כשבית”ר מרבה לאבד כדורים, כשהפעם זיקרי התקשה לנגוח לרשת מקרוב בגלל הרמה שהייתה חזקה מדי.

דקה 90+2: בית”ר כמעט סגרה עניין כשמתפרצת בהובלתו של אצילי הסתיימה בכדור רוחב לדור חוגי, שבעט ליד הקורה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה (יוני עוזר, 66’), נאנא אנטווי (רועי אלימלך, 64’), גרגורי מרוזוב, בריאן קראבלי (גיל כהן, 55’), לוקה גדראני (אורי דהן, 55’), ירדן כהן (ירין לוי, 55’), אילסון טבארש, זיו בן שימול (דור חוגי, 64’), דור מיכה (טימוטי מוזי, 55’), ירדן שועה (עומר אצילי, 55’), חסונד גונזאלס (ג’ונבוסקו קאלו, 50’).

הרכב הפועל חיפה: יואב גראפי (מתן עמבר, 67’), תמיר ארבל (ג’ורג’ דיבה, 57’), דריו ז’ופאריץ’, איוואן קריצ’אק (נפתלי בלאי, 65’), סאנה גומז (יונתן פרבר, 57’), לירן סרדל (יעד גונן, 65’), נאור סבג (אופק ביטון, 57’), סנדרו אלטונשוילי (רותם חטואל, 46’), לירן רוטמן (רועי זיקרי, 65’), אנדריה ראדולוביץ’ (סער פדידה, 46’), אלון תורג’מן (איתי בוגנים, 57’).